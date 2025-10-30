"The Sentinels" spielt im Jahr 1915 während des Ersten Weltkrieges. Nachdem der französische Soldat Gabriel Ferraud schwer verwundet wurde, wird er für ein streng geheimes Militärprogramm ausgewählt, das mithilfe eines mysteriösen Serums Menschen zu übermenschlichen Kämpfern machen soll.

Ferraud soll dadurch schneller, stärker, widerstandsfähiger sein und wird Teil der Eliteeinheit "The Sentinels". Ferraud leidet jedoch auch unter unkontrollierbaren Gewaltausbrüchen - und er hat offenbar eine telepathische Verbindung zu einem Supersoldaten der gegnerischen Seite.

Die erste Staffel umfasst acht Folgen, die ab dem 20. November immer donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben Fun ausgestrahlt werden. Die Serie ist von Thierry Poiraud und Édouard Salier nach einem Drehbuch von Guillaume Lemans, Xabi Molia und Raphaëlle Richet. Die Hauptrolle des Gabrieal Ferraud spielt Louis Peres.