Der Nachrichtensender Welt plant unter dem Titel "Burgard" aktuell ein neues Talkformat, das von Chefredakteur Jan Philipp Burgard moderiert wird. Das hat ein Sprecher von "Welt" gegenüber DWDL.de bestätigt. "Burgard" werde Gesprächspartnern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Raum geben und in die Tiefe gehen, heißt es weiter. Die wöchentliche Sendung, für die es aktuell noch kein Startdatum gibt, soll immer nur einen Gast haben.

Und einer dieser Gäste soll offenbar der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sein, der mittlerweile in der Wirtschaft tätig ist. Bekannt wurde das aber nicht etwa, weil Welt die Gästeliste seiner Sendung öffentlich gemacht hat, sondern weil man den falschen Sebastian Kurz eingeladen hat - und der den Vorgang auf seinem Instagram-Kanal öffentlich machte.

Der "falsche" Sebastian Kurz ist CDU-Mitglied und zudem Bürgermeister im baden-württembergischen Aichtal - und ihn hat Jan Philipp Burgard offenbar persönlich angefragt. Zumindest wendet sich Sebastian Kurz (CDU) in seinem Posting an den "Sehr geehrten Herr Dr. Burgard" - und bedankt sich sogleich für die Einladung. Für ihn sei das eine neue Erfahrung gewesen. "Schließlich wird man nicht alle Tage mit Post vom Chefredakteur der ‘Welt’ Gruppe überrascht, die eigentlich für den Bundeskanzler a.D. der Republik Österreich bestimmt war."

Der Aichtaler Bürgermeister schreibt, er habe sich über die Zeilen des "Welt"-Chefredakteurs gefreut. "Und vielleicht war diese Post ja gar kein Irrtum, sondern ein charmantes Zeichen dafür, dass bodenständige Kommunalpolitik manchmal weiter wirkt, als man denkt", sagt er und hängt an den Satz noch ein Zwinkersmiley dran. Bürgermeister-Kurz schlägt dann auch direkt eine gemeinsame Sendung mit Sebastian Kurz aus Österreich vor. "Zwei Sebastian Kurz in einem Studio – das wäre sicher ein Gespräch, das zwischen Rathausrealität und Weltpolitik auf angenehme Weise Brücken schlägt."

So charmant und lässig wie der Bürgermeister die Anfrage des Nachrichtensenders öffentlich gemacht hat, reagiert nun auch der Sender. Gegenüber DWDL.de teilt ein Sprecher mit: "Welt TV interessiert sich nicht nur für den österreichischen Blick von Sebastian Kurz auf die Weltpolitik, sondern auch für die schwäbische Perspektive von Sebastian Kurz auf die Bundespolitik. Deshalb laden wir den Bürgermeister von Aichtal bei passender Gelegenheit gerne in eine unserer Sendungen ein."

Sebastian Kurz von der CDU wird also wohl nicht in der neuen Sendung von und mit Jan Philipp Burgard zu Gast sein. Aber vielleicht schlägt der Bürgermeister von Aichtal demnächst in einem anderen Format von Welt auf. Und ob Ex-Kanzler Kurz einen Auftritt bei "Burgard" haben wird, muss sich erst noch zeigen. Spätestens jetzt sollte bekannt sein, dass der Sender ihn gerne hätte.