Aktuell ist die 15. Staffel von "The Voice of Germany" mit guten Quoten in Sat.1 zu sehen - und auch die nächste Staffel von "The Voice Kids" befindet sich bereits in Vorbereitung. Die Dreharbeiten für Staffel 13 werden noch im November im Studio Berlin-Adlershof beginnen. Vor der Kamera wird es dann allerdings überraschend eine Veränderung geben.

Wie "Bild" berichtet, wird Thore Schölermann die Moderation des Kinder-Ablegers abgeben. Auf DWDL.de-Nachfrage wurde sein Abschied von der Show inzwischen bestätigt. Dem Erwachsenen-Original will der 41-Jährige jedoch treu bleiben, wie Schölermann zu "Bild" sagt: "Ich habe der Show viel zu verdanken, liebe das Format und hoffe, hier auch in Zukunft noch Talente im Scheinwerferlicht begleiten zu dürfen."

Bei "The Voice Kids" wiederum soll dem "Bild"-Bericht zufolge fortan Schölermanns bisherige Co-Moderatorin Melissa Khalaj alleine durch die Sendung führen. Khalaj steht immerhin bereits seit der siebten Staffel bei "The Voice Kids" vor der Kamera, ist inzwischen aber ebenfalls bei "The Voice of Germany" mit dabei.

Für Thore Schölermann ist der Abschied von "The Voice Kids" indes schon der zweite TV-Rückzug innerhalb kurzer Zeit. Vor einem Jahr hatte er nach fast 13 Jahren die Moderation des ProSieben-Boulevardmagazins "taff." abgegeben (DWDL.de berichtete). Den Schritt begründete er damals mit mehr Zeit für die Familie. Zu "Bild" sagt er jetzt: "Es verändern sich Sichtweisen und Prioritäten. Ich habe künftig Lust, mich auch abseits des Mediengeschäfts unternehmerisch zu betätigen."

Eine neue Moderations-Aufgabe steht Thore Schölermann allerdings bevor: Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass er durch die neue ProSieben-Show "Staying Alive - Stars singen mit Legenden" führten wird (DWDL.de berichtete). Die Aufzeichnungen hierfür fanden gerade in Köln statt.