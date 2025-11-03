RTL Deutschland hat mit Beginn dieser Woche eine neue Markenkampagne für seinen Streamingdienst RTL+ gestartet - und stellt darin das namensgebende "Plus" in den Mittelpunkt. Der Slogan "Mach dein Plus an" soll dazu einladen, "das eigene 'Plus' zu entdecken und die Vielfalt des Angebots zu erleben", wie es heißt. Laufen soll die Kampagne noch bis zum Jahresende.

© RTL / Marina Rosa Weigl Inga Leschek

Die kreative Idee wurde von der Agentur "Zum goldenen Hirschen Valley" in Zusammenarbeit mit dem Marketingteam von RTL Deutschland entwickelt. Ziel sei es, jede Zielgruppe "mit relevanten Inhalten, Tonalitäten und Benefits" anzusprechen, also Fans von Serien ebenso wie jene von Realitys und Sport-Inhalten.

Ausgespielt wird die Kampagne crossmedial über die Kanäle von RTL Deutschland sowie weitere Partnerplattformen, Social Media und Out-of-Home-Flächen auf Basis eines sogenannten "Full-Funnel-Ansatzes". In der Tonalität folgt sie nach Angaben des Unternehmens einem "Social-First-Ansatz", der über alle Plattformen hinweg "konsistent umgesetzt" werde. Insgesamt umfasst die Kampagne sechs verschiedene Motive, die in jeweils unterschiedlichen Lebenswelten angesiedelt sind.