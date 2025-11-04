Am 30. Oktober veröffentlichte der SWR eine Folge neue Folge des Formats "Kurzstrecke" mit Pierre M. Krause, das damit in seine siebte Staffel startete. Das Comeback war in den Tagen zuvor mit Videos mit der Frage "Wo ist Pierre M. Krause" angeteasert worden - und des Rätsels Lösung wurde in der ersten neuen Folge, in der Krause auf Sebastian Pufpaff traf, geliefert.

Pierre M. Krause zeigte sich auf Krücken und erklärte: "Ich hatte Rückenschmerzen. Es stellte sich heraus, das war ein bösartiger Tumor. Der musste entfernt werden, sonst wäre ich daran gestorben irgendwann." Die "Reise", die er angetreten habe, sei "ein Höllenritt" gewesen. Da bei der Behandlung auch Knochen entfernt werden mussten, befinde er sich in Physiotherapie und benötige Krücken. Gleichwohl hab er "wirklich Glück" gehabt. Krause: "Das hätte auch alles ganz anders ausgehen können."

Auf Instagram schrieb er: "Aus sehr unerfreulichen Gründen musste ich ein Jahr pausieren. Umso erfreulicher ist es, dass es mit der Kurzstrecke weitergehen kann. Langsamer zwar, aber immer noch zwischen Feuilleton und Albernheit". Künftig solle es nun wieder "Weniger Schmerzmittel, mehr Scherzmittel" geben. 24 neue Folgen der "Kurzstrecke" sind angekündigt, die zuerst in der ARD-Mediathek und auf dem YouTube-Kanal der Sendung veröffentlicht werden. Auch eine lineare Ausstrahlung wird folgen, allerdings erst ab dem 9. Januar 2026 am späten Freitagabend um 23:30 Uhr.

Wie es um die Fortführung von Pierre M. Krauses anderen Formaten "Krause kommt" und "Gute Unterhaltung" bestellt ist, ist aktuell noch unklar - dafür dürfte er demnächst auch wieder in der SWR-Show "Sag die Wahrheit" zu sehen sein. So erklärt der SWR auf DWDL.de-Anfrage: "Nachdem Pierre M. Krause aus gesundheitlichen Gründen pausieren musste, sind wir sehr froh, dass mittlerweile sowohl neue Folgen der 'Kurzstrecke' produziert werden können, als auch eine Rückkehr von Pierre M. Krause ins Ratepanel von 'Sag die Wahrheit' möglich ist", heißt es auf Anfrage. Über eine Fortführung weiterer Formate könne man "derzeit keine konkreten Angaben machen".