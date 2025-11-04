In der kommenden Woche feiert Sebastian Pufpaff sein Vierjähriges bei "TV Total": Seit dem 10. November 2021 präsentiert er die ursprünglich noch von Stefan Raab selbst produzierte Neuauflage der Show. Und geht es nach Brainpool und Sebastian Pufpaff, dann wird sich daran auch bis mindestens 2028 nichts ändern: Der entsprechende Exklusivvertrag zwischen der Produktionsfirma und Sebastian Pufpaff wurde nun um drei Jahre verlängert.

"TV Total" gehört seit dem Comeback zu den stabilsten Quotengaranten des Senders, im Schnitt kommt die aktuelle Staffel in der klassischen Zielgruppe 14-49 in dieser Saison auf 12,0 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: ProSieben kam in den letzten Monaten auf einen Senderschnitt von weniger als sieben Prozent.

Zufrieden zeigt man sich zudem mit der Entwicklung der "TV Total"-Kanäle auf Social Media, über alle Kanäle hinweg zählt Brainpool hier im Schnitt im Monat 23,5 Millionen Videoabrufe im Jahr 2025. Marcus Wolter, CEO Banijay Germany, sagt daher: „'Puffi ́ hat, gemeinsam mit unserem Team, diese große Brainpool Marke auf ein neues Level gebracht. Ich freue mich jede Woche auf die Show, die Quoten am Tag darauf und nun auf die weitere Zusammenarbeit."

Sebastian Pufpaff selbst kommentiert: "Verträge im TV-Geschäft sind manchmal wie das Handtuch, was du auf die Liege am Pool legst. Ich glaube, Brainpool und ich haben sich da ein sehr gutes Plätzchen für die nächsten drei Jahre reserviert. Ich freu mich drauf!"