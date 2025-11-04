Zum Jahreswechsel kommt es zu einem Führungswechsel bei BRmedia: Markus Riese löst dann Ludger Lausberg ab, der sich nach vielen Jahren an der Spitze der 100-prozentigen Tochter des Bayerischen Rundfunks zum Jahresende in den Ruhestand verabschiedet. Bei der Suche nach einem Nachfolger hat man sich für eine interne Lösung entschieden: Markus Riese ist derzeit Marketingleiter des BR.

BR-Intendantin Katja Wildermuth: "Ludger Lausberg hat die Entwicklung der BRmedia durch seine Erfahrung und Expertise nachhaltig geprägt und das Unternehmen mit seinen Beteiligungen erfolgreich geleitet. Dafür danken wir ihm herzlich und wünschen ihm für seinen weiteren Weg nur das Beste. Mit Dr. Markus Riese übernimmt ein erfahrener Marketingexperte, der bestens vertraut ist mit den aktuellen Marketingthemen des BR, der ARD und der BRmedia. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit."

In der Hand von BRmedia liegt vor allem die Vermarktung der Werbezeiten in den BR-Radioprogrammen. Auch die Bereiche Creative Media, das Sponsoring in den Radioprogrammen von BR und BR Fernsehen sowie das Event-Sponsoring sind dort angesiedelt, zudem vermarktet BRmedia im Auftrag aller Landesrundfunkanstalten der ARD das TV-Sponsoring im Ersten.

Riese soll nun "die zielgerichtete Weiterentwicklung der BRmedia verantworten und die bestehenden Geschäftsfelder – insbesondere in Vermarktung, Services und Beteiligungen – weiter stärken", wie es heißt. Zudem werde er die bayerischen Interessen bei der ARD-Werbung und der ARD Media GmbH vertreten. Ihm zur Seite steht Daniel Strobel, Prokurist und Leiter der Bereiche Finanzen, Recht und Personal der BRmedia GmbH. Neben seinen bisherigen Aufgaben werde er zusätzliche Verantwortung für die BRmedia Service GmbH und die Geschäftsführung der BRmedia Personal GmbH übernehmen.