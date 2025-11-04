Stefan Schurer ist seit dem 1. November als Executive Producer Development für Madame Zheng Productions tätig und bildet gemeinsam mit Nina Kemper nun eine Doppelspitze in der Formatentwicklung. Er kommt von ITV Studios Germany, wo er zuvor zwölf Jahre lang die Formatentwicklung geleitet hatte. In diese Zeit fiel die Entwicklung von Formaten wie "Love Island", "Quizduell" und "Alone".

Tina Wagner, Geschäftsführerin von Madame Zheng Production freut sich über den Neuzugang: "Mit Stefan Schurer kommt ein kreativer, erfahrener und bestens vernetzter Experte mit einem großartigen Gespür für Trends in unser Team. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt davon, dass unsere neue starke Doppelspitze, bestehend aus Nina Kemper und Stefan Schurer neue Impulse in unserem Content-Development setzen wird."

Madame Zheng Productions gehört zu Leonine Studios. Zu den Produktionen in Deutschland und Österreich gehören Reality-Formate wie "Forsthaus Rampensau", Dating-Formate wie "Amore unter Palmen", "Match my Ex" und "Match in Paradise" sowie Sozialreportagen wie "Hartz Rot Gold", "Armes Deutschland" und "Teenager werden Mütter".

Stefan Schurer: "Nach einer spannenden Zeit bei ITV Studios freue ich mich jetzt mit voller Kraft gemeinsam mit Tina Wagner am Steuerrad, Nina Kemper im Development und dem gesamten tollen Team von Madame Zheng Production für künftige TV- und Streaming-Highlights zu sorgen."