Während Johannes B. Kerner am kommenden Samstag in seiner ZDF-Show "Der Quiz-Champion" unter anderem die beiden Show-Legenden Jürgen von der Lippe und Thomas Gottschalk begrüßt, steht einige Wochen später eine Premiere an. Dann nämlich wird es unter dem Dach der erfolgreichen Quizshow eine Art Jahresrückblick geben - und zwar am Tag vor Heiligabend.

Konkret soll es am Dienstag, den 23. Dezember um 20:15 Uhr "Der Quiz-Champions - Das 2025-Special" zu sehen geben. Darin müssen die Kandidatinnen und Kandidaten Fragen rund um das Jahr 2025 beantworten. Produziert wird das Special von Riverside Entertainment. Zuletzt hatte es 2016 ein ähnlich gelagertes Special der Quizshow gegeben. Das ZDF kommt damit auch dem seit langer Zeit erfolgreichen Jahres-Quiz der ARD zuvor, dessen Moderation inzwischen Kai Pflaume von Frank Plasberg übernommen hat. Traditionell wird "2025 - Das Quiz", produziert von i&u Studios, auch in diesem Jahr wieder zwischen Weihnachten und Silvester gezeigt.

Derweil wird es im ZDF auch abseits des neuen "Quiz-Champion"-Specials nicht an Jahresrückblicken mangeln. So hat der Sender jetzt für Mittwoch, den 17. Dezember um 20:15 Uhr den Rückblick mit Markus Lanz angekündigt. In "Markus Lanz - Das Jahr 2025" spricht der Moderator mit prominenten und nicht-prominenten Gästen über ihre Geschichten. Wer diesmal zu Gast sein wird, hat das ZDF noch nicht verraten.

Nur zwei Tage später steht schließlich "Toll! Der satirische Jahresrückblick" der beiden "Frontal"-Satiriker Werner Doyé und Andreas Wiemers auf dem Programm. "Humorvoll und kritsich" wollen die beiden unter anderem der Frage nachgehen, ob David Hasselhoff die Brandmauer zur AfD eingerissen hat, was Jens Spahn beruflich macht und was das Erfolgsgeheimnis der SPD ist. Gezeigt wird der satirische Rückblick am 19. Dezember um 23:30 Uhr.