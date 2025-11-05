Am kommenden Montag beginnt für die "Sesamstraße" in den USA eine neue Ära. Dann nämlich wird das Vorschulformat in seine 56. Staffel starten - und erstmals beim Streamingdienst Netflix zu sehen sein. Anders als es zu Wochenbeginn veröffentlichter deutscher Netflix-Trailer nahelegt, wird das US-Original aber nun doch nicht nach Deutschland kommen; weder in deutscher Sprache noch im Originalton.

Entsprechende Meldungen, über die auch DWDL.de zunächst berichtete, hat der Sesame Workshop inzwischen zurückgewiesen. Und auch Netflix bestätigte auf Nachfrage, dass die "Sesame Street", wie die Sendung im Original heißt, nun doch nicht nach Deutschland kommen wird. Unklar bleibt, weshalb Netflix auf seinem deutschen YouTube-Account noch am Montag auf den Start in der kommenden Woche hinwies. Inzwischen ist das Video von der Plattform gelöscht worden.

In den USA feiert die "Sesame Street" am kommenden Montag in überarbeiteter Form ihr Comeback. Insgesamt will Netflix in den kommenden Wochen in drei Schritten jeweils vier Episoden veröffentlichen, die dann in mehr als 30 Sprachen zum Abruf bereitstehen sollen - nur eben nicht in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hierzulande wird vom NDR hingegen auch weiterhin eine eigenständige Version der "Sesamstraße" produziert. Erst kürzlich war die 3000. Folge des Dauerbrenners zu sehen. Ein Ende ist auch nach über fünf Jahrzehnten nicht in Sicht.

Die Zukunft des Originals war dagegen lange unklar. Nachdem das weltweit bekannte Kinderformat Ende 2024 seine US-Streaming-Heimat bei HBO Max verloren hatte, bedrohten die von US-Präsident Donald Trump angeordneten massiven Budget-Kürzungen für den öffentlich-rechtlichen Sender PBS auch die zweite Einnahmequelle. Kurzerhand sprang daraufhin Netflix ein - und bestand dabei nicht mal auf Exklusivität. Zusätzlich zu den neuen Folgen hatte Netflix im Zuge des Deals angekündigt, auch viele frühere Episoden zeigen zu wollen. Von insgesamt 90 Stunden Programm ist die Rede.

Die neuen Netflix-Folgen, die in den USA ab dem 10. November parallel auch bei PBS Kids ausgestrahlt werden, kommen jedoch spürbar anders daher. Zwar sind bekannte Figuren wie Ernie, Bert, Grobi oder Bibo mit dabei, doch mit dem bisherigen Magazin-Charakter hat die "Sesame Street" fortan wenig gemein. Vielmehr besteht jede Folge fortan zwei elfminütige Geschichten, in denen mithilfe der klassischen Puppen das Lernen gefördert und Kinder zum Spielen außerhalb des Bildschirms inspiriert werden sollen. Dazu kommt ein animierter Handlungsstrang, die "Tales from 123", in denen die Charaktere weitere Abenteuer erleben.

"Staffel 56 interpretiert die Sesamstraße neu, lädt Kinder zum Mitmachen ein und begleitet sie Hand in Hand durch spannende Geschichten, eindrucksvolle Lernerfahrungen und überraschende Momente, die zum Lachen bringen", so Sal Perez, Executive Producer der "Sesame Street". "Und wie immer ist der Lehrplan der 'Sesame Street' darauf ausgerichtet, den dringendsten Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden – daher liegt unser Schwerpunkt in dieser Staffel auf Freundlichkeit und Mitgefühl, etwas, das wir alle heute mehr denn je brauchen."