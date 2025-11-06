Mitte Juli kündigten RTLzwei und Warner Bros. Discovery erstmals an, einen gemeinsamen Vermarkter gründen zu wollen - und dann ging's ganz schnell: Schon Anfang August gab's grünes Licht durchs Kartellamt, im September präsentierte sich das Führungsduo Claudia Ziemer und Stephan Karrer auf der DMEXCO und zum 1. November fiel dann auch der offizielle Startschuss für El Cartel Brothers.

Nun wurde auch das neunköpfige Management-Team vorgestellt, das direkt an die Geschäftsführung des Vermarkters berichtet. Im Einzelnen sind das: Ralf Albani als Head of Sales, Sven Hösch als Head of Sales Services, Claudia Kargl als Head of Revenue & Pricing, Claudia Karrer als Head of Product, Mara Klingenberg als Director Finance, Jessica Kreidel als Head of Marketing, Robert Lattner als Head of Sales Services, Barbara Renner als Head of Special Sales

und Simone Streidl als Head of Insights & Analytics.

Claudia Ziemer: "Unser neues Management-Team erfüllt mit seiner Fachkompetenz und Erfahrung sämtliche Anforderungen, die wir für die Bewältigung unserer Herausforderungen als neu gegründetes Unternehmen benötigen. Ich freue mich sehr, mit neun absoluten Expertinnen und Experten auf ihren jeweiligen Fachgebieten die nächsten Schritte mit El Cartel Brothers bestreiten zu dürfen."

Stephan Karrer: "Nur wenn sich unterschiedliche Perspektiven, Stärken und Persönlichkeiten ergänzen, entsteht echte Teamdynamik. Diese Balance ist entscheidend, um eine Unternehmenskultur zu fördern, die Innovation, Vertrauen und nachhaltigen Erfolg ermöglicht. Mit diesem Leitungsteam haben wir die perfekten Bedingungen geschaffen, Großes wachsen zu lassen."

Zum Portfolio von El Cartel Brothers gehören die Free-TV-Sender RTLzwei, DMAX, TLC, Tele 5, HGTV und Eurosport 1, inklusive des ATV-Inventars der genannten Sender, sowie die Pay-Sender Warner TV Serie, Warner TV Film, Warner TV Comedy, Discovery Channel und Animal Planet. Darüber hinaus ergänzen AVOD-, YouTube- und Social-Media-Inventare das Angebot. Im Streamingbereich wird El Cartel Brothers auch Discovery+ sowie RTLzwei-Aktivitäten auf RTL+ vermarkten. Die Vermarktung des in den Startlöchern stehenden Streamingdienstes HBO Max liegt hingegen in den Händen der Ad Alliance.