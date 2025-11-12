Nach dem Erfolg der Komödie "Spieleabend" setzt Netflix bei einem weiteren Film auf das Gespann um Regisseur Marco Petry, Schauspielerin Janina Uhse und die Produktionsfirma Wiedemann & Berg. "Mein bester Freund, seine Freundin und ich" nennt sich das neue Projekt das jetzt in Köln abgedreht wurde. Neben Uhse sind auch David Kross und Kostja Ullmann in den Hauptrollen zu sehen.

In dem Film geht es um Olli und Matze, die seit Kindertagen unzertrennlich sind. Mittlerweile wohnen sie zusammen, arbeiten im gleichen Maklerbüro und planen eine gemeinsame Weltreise. Die Route ist fast festgelegt, als Matze sich Hals über Kopf in Rebecca verliebt - die zwar cool ist, aber aus Ollis Sicht zu viel Raum in Matzes Leben einnimmt. Aus diesem Grund bemüht sich Olli darum, Matze schleunigst wieder auf Kurs bringen. Gemeinsam mit seinem Kumpel Schmitti (Ferdinand Hofer) geht er in die Offensive. Doch zur Überraschung aller hat auch Rebecca einige Asse im Ärmel.

Das Drehbuch für die Komödie hat Marco Petry diesmal zusammen mit Janina Petry geschrieben. Produziert wurde der Film von Marcus Welke, Quirin Berg und Max Wiedemann sowie Hannah Leuze als Producerin von der Produktionsfirma Wiedemann & Berg Film.

Einen Ausstrahlungstermin für "Mein bester Freund, seine Freundin und ich" hat Netflix bislang noch nicht genannt. Doch die Erwartungen dürften durchaus hoch sein, schließlich erwies sich "Spieleabend" im vergangenen Jahr für den Streamingdienst als weltweiter Hit, der eigenen Angaben zufolge "millionenfach gestreamt" wurde und wochenlang in den globalen Netflix-Charts stand.