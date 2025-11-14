Dass Netflix zusammen mit der Kölner Produktionsfirma btf an einer Adaption der schwedischen Dramedy "Love & Anarchy" arbeitet, ist bereits seit einigen Wochen bekannt (DWDL.de berichtete). Nun hat der Streamingdienst weitere Details zu dem Projekt genannt, dessen Dreharbeiten jetzt in Hamburg gestartet sind. Der deutsche Arbeitstitel lautet: "Love & Chaos".

Erzählt wird die Geschichte einer ehrgeizigen Unternehmensberaterin und eines jungen IT-Technikers, die auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein könnten: Sophie (Anne Schäfer), erfolgreiche Karrierefrau, verheiratet, Mama von zwei Kindern, ist deutlich älter als Max (Simon Ludwig), der mit seinem lockeren Blick auf die Welt beinahe reizvoll jugendlich wirkt. Und trotzdem: Was als harmlose Spielerei beginnt, wird schnell zu einer leidenschaftlichen, unkonventionellen Beziehung, die beide dazu bringt, über sich hinauszuwachsen.

Neben Anne Schäfer und Ludwig Simon in den Hauptrollen, sind Ulrich Noethen, Emma Falck, Hans Löw, Zeynep Bozbay, Moritz Führmann und Hans-Uwe Bauerin weiteren Rollen zu sehen. Das Drehbuch entwickelten Elena Senft ("Kleo") und Laura Lackmann ("Zwei im falschen Film") die Regie übernehmen Hermine Huntgeburth ("Die Wespe") und Charlotte Rolfes ("Frau Jordan stellt gleich"). Als Executive Producerin fungiert Jule Everts.