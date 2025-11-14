Konsolidierung auf dem norddeutschen Produktionsmarkt: Zum 1. Januar wird die TVN Group sämtliche Geschäftsanteile der Hannoveraner Produktionsfirma TV Plus übernehmen. Diese produziert seit 1997 die erfolgreiche NDR-Spielshow "Bingo! Die Umweltlotterie" zusammen mit Toto-Lotto Niedersachsen. TV Plus soll im Zuge des Deals als eigenständige Einheit erhalten bleiben.

"TV Plus und TVN arbeiten seit vielen Jahren eng zusammen. Dieser Schritt ist die logische Weiterentwicklung einer erfolgreichen Partnerschaft", sagte Michael Heiks, Gründer und bisheriger Eigentümer von TV Plus. Und auch Markus Osthaus, CEO der TVN Group, betont die Vorteile: "Mit der Integration der TV Plus GmbH in die TVN Group schaffen wir Synergien zwischen redaktioneller Kompetenz und technischer Exzellenz, etwas, wofür die TVN Group schon seit über 40 Jahren steht. So sichern wir die Zukunft der traditionsreichen Produktion von 'Bingo!' und stärken Hannover als wichtigen Medienstandort im Norden."

Geplant ist, dass "Bingo!" künftig im TVN-Studio in Hannover entstehen wird. Personelle Veränderungen sollen mit der Übernahme jedoch erklärtermaßen nicht einhergehen. So soll Thomas Schäffer auch weiterhin als Geschäftsführer von TVPlus fungieren und die "Bingo"-Show zusammen mit dem bestehenden Team fortführen. "Ich freue mich, gemeinsam mit dem Team der TVN Group die Erfolgsgeschichte von TV Plus fortzuführen", sagte Schäffer. "Die Kontinuität in Redaktion und Technik garantiert unseren Zuschauerinnen und Zuschauern weiterhin höchste Qualität und Unterhaltung."

Hinter der TVN Group, die sich als Full-Service-Dienstleistern für Fernsehproduktionen, Live-Übertragungen und Corporate-Media-Content versteht, steht die Madsack Mediengruppe. Gegründet wurde das Unternehmen bereits 1984.