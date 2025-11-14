Am 20. Februar 2026 werden in Berlin wieder die Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen für herausragende kreative Leistungen in den verschiedenen Gewerken bei deutschen Fernseh- und Streamingproduktionen geehrt, die vor einigen Jahren auf den Namen DAfFNE getauft wurden. Die Nominierungen werden dabei in mehreren Tranchen bekannt gegeben, die ersten neun waren jetzt an der Reihe.
In gleich drei Kategorien ist von Sperl Film und X Filme Creative Pool produzierte ARD-Miniserie "Herrhausen - Der Herr des Geldes" im Rennen - auch eine der beiden deutschen Hoffnungen bei den International Emmys, die in eineinhalb Wochen in New York verliehen werden. Bei der DAfFNE sind Florian Emmerich für die Bildgestaltung, Produzentin Gabriela Sperl sowie für die Casting-Leistung Alexandra Montag gemeinsam mit ihrer Anfang 2023 verstorbenen Kollegin Simone Bär nominiert.
Die DAfFNE-Auszeichnung wird nicht von einer Jury verliehen, stattdessen stimmen die rund 700 Mitglieder der Akademie, kreative Film- und Fernsehschaffende aller Gewerke, über die insgesamt 21 Kategorien ab. Neben "Herrhausen" gibt es noch weitere schon jetzt mehrfach nominierte Produktionen: Je in zwei Kategorien sind "Angemessen Angry", "Krank Berlin", "Achtsam Morden", "Tschappel" und "Die Spaltung der Welt" im Rennen. Eine komplette Übersicht gibt's im Folgenden.
BILDGESTALTUNG
Doro Götz | Angemessen Angry | RTL+ | Studio Zentral |
Florian Emmerich | Herrhausen – Der Herr des Geldes | ARD Degeto Film, rbb, SWR, HR für die ARD | Sperl Film- und Fernsehproduktion, X Filme Creative Pool |
Felix Cramer | Ich bin Dagobert | RTL+ | Zeitsprung Pictures |
CASTING
Simone Bär (†) & Alexandra Montag | Herrhausen – Der Herr des Geldes | ARD Degeto Film, rbb, SWR, HR für die ARD | Sperl Film- und Fernsehproduktion, X Filme Creative Pool |
Liza Stutzky & Andrea Rodríguez & Greta Baumann | Krank Berlin | Apple TV+, ZDFneo | Violet Pictures, REAL FILM Berlin |
Maria Rölcke & Cornelia Mareth | Marzahn Mon Amour | ARD Degeto Film für die ARD | UFA Fiction |
DREHBUCH
Doron Wisotzky & Anneke Janssen & Michael Kenda | Achtsam Morden | Netflix | Constantin Film |
Jan Peter & Jasmin Wind | Die Spaltung der Welt | ARTE, SWR, ORF, CT | LOOKSfilm, IRIS GROUP, Beside Productions, MOMAKIN, HAKAfilms |
Bilâl Bahadır | Uncivilized | Das kleine Fernsehspiel für das ZDF | Kollektiv Zwo, cocktailfilms |
FILMSCHNITT
Susanne Erler | BLOCK Party - Peter Fox feiert mit Berlin | rbb, ARD Kultur, HR für die ARD | Florida Factual |
Florian Böttger & Dirk Hergenhahn | FC Hollywood | ZDF | btf - bildundtonfabrik, Bewegte Zeiten Filmproduktion |
Andi Pek | Zeit Verbrechen - Deine Brüder| RTL+ | X Filme Creative Pool |
MUSIK
Andreas Weidinger | Charlotte Link - Ohne Schuld | ARD Degeto Film für die ARD | W&B Television |
Kyan Bayani | Das zweite Attentat | WDR, ARD Degeto Film für die ARD | EIKON Media, deal
Productions |
Matthias Weber & Vera Weber | Die Stille am Ende der Nacht | ZDF | Network Movie Köln |
PRODUZENT:IN
Gabriela Sperl | Herrhausen - Der Herr des Geldes | ARD Degeto Film, rbb, SWR, HR für die ARD | Sperl Film- und Fernsehproduktion, X Filme Creative Pool |
Alexis von Wittgenstein & Henning Kamm & Gilda Weller & Doris Büning | Krank Berlin | Apple TV+, ZDFneo | Violet Pictures, REAL FILM Berlin |
Charlotte Groth & Maximilian Greil & Paul Beck & Marius Beck | Tschappel | ZDFneo | Fiction Magnet, Apollonia Film, LAX Entertainment |
REDAKTION/PRODUCING/DRAMATURGIE
Thomas Disch & Hauke Bartel & Clara Gerst & Sophya Frohberg & Christine Lang | Angemessen Angry | RTL+ | Studio Zentral |
Monika Denisch & Patricius Mayer & Catharina Rittmann | Ein Mann seiner Klasse | SWR, BR für die ARD | Saxonia Media |
Claudia Simionescu & Claudia Tronnier & Veronika Ackermann | Querschuss | BR, ARTE für die ARD | Claussen + Putz Filmproduktion, A Couple of Pictures Filmproduktion |
REGIE
Stefan Krohmer | Spuren | SWR | LAILAPS FILMS, SWR |
Marc Philip Ginolas & Carly Coco | Tschappel | ZDFneo | Fiction Magnet, Apollonia Film, LAX Entertainment |
Matthäus Wörle | where we used to sleep | BR, ARTE | megaherz, Hochschule für Fernsehen und Film München |
TONGESTALTUNG
Linus Nickl & Markus Glunz & Guy Henderson & Till Röllinghoff | Achtsam Morden| Netflix | Constantin Film |
Alain Goniva & Carlo Thoss & Steffen Graubaum & Céline Bodson & Loïc Collignon & Anthony Juret & Kai Hoffmann | Die Spaltung der Welt | ARTE, SWR, ORF, CT | LOOKSfilm, IRIS GROUP, Beside Productions, MOMAKIN, HAKAfilms |
Kirsten Kunhardt & Jürgen Schulz & Daniel Griese & Clemens Grulich | Love Sucks | ZDF- Studios für ZDFneo | Studio Zentral, U5 Filmproduktion |