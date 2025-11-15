Nur allzu gerne kokettierte Thomas Gottschalk in der Vergangenheit mit seiner mangelnden Vorbereitung, die er in aller Regel mit seiner Spontaneität auszugleich wusste. Bei seinem "Bambi"-Auftritt war von dieser Spontaneität allerdings nichts zu spüren - stattdessen verwirrte der frühere "Wetten, dass..?"-Moderator mit fahrigen Worten nicht nur das Publikum, sondern auch Cher, die aus Gottschalks Händen ihren Preis entgegennahm.

Nun hat Thomas Gottschalk gegenüber mehreren Medien, darunter "Bild" und "Spiegel", versucht, seinen Auftritt zu erklären. "Ich kenne mich so selbst nicht, ich bin über mich selbst erschrocken", so der 75-Jährige zu "Bild". Auslöser für Gottschalks Verwirrung war offenkundig der vorherige Auftritt der Schauspielerin Sophie Berner, die im Cher-Musical die Sängerin verkörpert und bei der "Bambi"-Verleihung auf einer Disco-Kugel durch den Saal flogt.

"Ich war vor dem Auftritt hinter der Bühne, und da kam Cher zu mir. Ich umarmte sie, und wir redeten. Sie war blond. Dann gehe ich auf die Bühne, und plötzlich hängt Cher mit dunklen Haaren unter der Saaldecke auf der Disco-Kugel", so Gottschalk, der eigenen Angaben zufolge an eine Verlade aus "Verstehen Sie Spaß?" dachte, weil "Bambi"-Produzent Werner Kimmig auch hinter der ARD-Show mit versteckter Kamera steht.

Gottschalk räumt ein: "Ich hatte einen Blackout. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin und was ich hier machen soll." Dem "Spiegel" sagte er, er sei zum ersten Mal auf einer öffentlichen Bühne "echt verwirrt" gewesen und habe "dann wirklich dummes Zeug erzählt". Gemeint ist vor allem seine Aussage, wonach Cher die einzige Frau sei, die er je ernst genommen habe - ein Satz, für den Thomas Gottschalk sogar Buh-Rufe erhielt. Er nehme das Zitat "ausdrücklich zurück und entschuldige mich dafür", so Gottschalk nun. "Ich nehme Frauen sehr ernst. Niemand weiß das besser als meine."

Sorgen um ihn müsse man sich gleichwohl nicht machen, betonte Gottschalk in "Bild": "Ich bin gesund und munter." Und doch werden Publikum und Presse am 6. Dezember, wenn er sich bei der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" von der Samstagabendbühne verabschieden will, wohl genauer hinsehen. "Beim Bambi", räumte Gottschalk im "Spiegel" ein, "wusste ich tatsächlich nicht, was da gerade passierte."