Das Erste hat neue Folgen von "Watzmann ermittelt" in Aussicht gestellt. Die Vorabendserie meldet sich am 7. Januar auf dem angestammten Sendeplatz am Mittwoch um 18:50 Uhr zurück. Auf insgesamt zwölf neue Folgen können sich die Fans der Serie freuen. Die Kommissare ermitteln unter anderem in einer geheimnisvollen Villa, wo die Schwester einer Filmdiva nicht ganz freiwillig aus dem Leben schied. Der Tod lauert auch in einem Bestattungsunternehmen, an einer Steilwand und in einem Yogazentrum.

Zum Staffelstart plant Das Erste aber noch etwas Besonderes, am 7. Januar wird "Watzmann ermittelt" nämlich erstmals auch mit einem Film in der Primetime zu sehen sein. "Watzmann ermittelt - Die Tränen der Madonna" heißt der Streifen, in dem das Ermittlerteam um Hauptkommissar Benedikt Beissl (Andreas Giebel) ab 20:15 Uhr zu sehen sein wird. Die Regie des Films hat Grimme-Preisträgerin Sabine Derflinger übernommen. Bereits ab dem 26. Dezember steht der Film in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

Und darum geht es inhaltlich in dem Film: Ein Antiquitätenhändler wird erschossen aufgefunden. Aus seinem Geschäft fehlt ein wertvolles Gemälde: "Die Tränen der Madonna". Für Kommissar Jerry Paulsen (Peter Marton) kein Zufall, dass ausgerechnet jetzt der berüchtigte Kriminelle Tarek Kristo (Luka Dimic) in Berchtesgaden auftaucht. Während Paulsen und Kollegin Sophia Strasser (Katharina Leonore Goebel) getarnt als Gäste in einem Hotel ermitteln, gerät Beissl (Andreas Giebel) in Lebensgefahr. Anton Hauser (Paul Wellenhof) hält ihn auf einer Berghütte fest. Parallel entwickelt sich im abgelegenen Hof von Antons Großmutter Maria Hauser (Marianne Sägebrecht) ein Drama um Schuld und Sühne, in dessen Strudel auch die Kommissare geraten.

An der Seite von Andreas Giebel, Peter Marton, Katharina Leonore Goebel, Vanessa Eckart, Barbara Weinzierl, Leonie Brill, Nepo Fitz sowie Paulina Rümmelein sind unter anderem auch Marianne Sägebrecht, Marcus Mittermeier, Luka Dimic, Inge Maux, Jule Ronstedt, Paul Wellenhof und Daniel Langbein in Gastrollen zu sehen.

Die Serie "Watzmann ermittelt" ist eine Produktion der Münchner Lucky Bird Pictures (Produzent Oliver Schündler, Producerin Laura Haufe) unter Federführung des Bayerischen Rundfunks im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Drehbücher stammen von Angelika Schwarzhuber & Christian Lex, Herbert Kugler, Antje Bähr, Martina Borger, Gabriele Kusch & Mike Engel, Jochen Greve & Martin Walch, Sophia Immich sowie Agnes Schruf & Jonas Pflaumer. Der Spielfilm "Watzmann ermittelt - Die Tränen der Madonna" wird ebenfalls produziert von Lucky Bird Pictures im Auftrag von ARD, BR und ARD Degeto Film für die ARD. Hier haben Paul J. Milbers, Lars Albaum und Laura Haufe das Drehbuch geschrieben. Executive Producer:in sind Bettina Ricklefs (BR) und Christoph Pellander (ARD Degeto Film). Die Redaktion haben Antje Schlüter, Elmar Jaeger (beide BR) und für "Die Tränen der Madonna" zusätzlich Niklas Wirth (ARD Degeto Film).