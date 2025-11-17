"Sketch History" meldet sich nach mehr als sechs Jahren Pausen noch in diesem Jahr zurück: Nach der Comeback-Ankündigung im Mai dieses Jahres hat das ZDF nun verraten, dass die zehn neuen Folgen ab dem 21. Dezember im Streamingportal des Senders zum Abruf bereitstehen. Die lineare Ausstrahlung erfolgt am 28. Dezember ab 20:15 Uhr bei ZDFneo, wobei der Sender alle Ausgaben nacheinander zeigen wird.

In der vierten Staffel des Sketchcomedy-Formats geht es unter anderem mit Abba in den Proberaum, mit Frida Kahlo vor die Staffelei und auf Tuchfühlung mit Franz Josef Strauß und Helmut Kohl zum Beginn ihrer Karrieren. Darüber hinaus will man in dem Format den Fragen nachgehen, wie Albert Einstein auf seine Relativitätstheorie kam und was Bill Gates in seiner Garage getrieben hat. Außerdem will man die Geschichte des amerikanischen Serienkillers Ted Bundy als Sitcom erzählen und einen Skandal bei Dr. Sommer aufdecken.

Bei ZDFneo steht der 28. Dezember übrigens ganz im Zeichen von "Sketch History". Bevor zur besten Sendezeit die neuen Folgen ausgestrahlt werden, sind ab 12:55 Uhr Wiederholungen alter Ausgaben zu sehen. Um 19:55 Uhr zeigt der Sender außerdem die Doku "Backstage - Sketch History. Unterwegs am lustigsten Set der Geschichte". Online ist diese Doku bereits ab dem 26. Dezember abrufbar.

In den neuen Folgen sind Benito Bause, Tom Böttcher, Uke Bosse, Nora Islei, Matthias Matschke, Valerie Niehaus, Judith Richter, Alexander Schubert, Jasmin Schwiers, Paul Sedlmeir, Holger Stockhaus, Carsten Strauch, Lou Strenger und Jan van Weyde in verschiedenen Rollen zu sehen. Auch David Gromer und Theo Hache haben Auftritte.

Die Drehbücher für die neuen Folgen stammen von Headautor Chris Geletneky und seinem Team: Roland Slawik, Jana Fischer, Erik Haffner, Johannes Tönne, André Baumann. Regie führen Erik Haffner und David Gromer. Die Produktion übernimmt die Cologne Film & Entertainment GmbH, eine Tochter von Warner Bros. International Television Production. Produzent ist René Jamm, Producer: Martin Brindöpke. Die Redaktion im ZDF haben Sarah Flasch und Benjamin Hensler.