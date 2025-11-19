Désirée Nick und Harald Glööckler werden bald schon wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Nachdem sie zuletzt bereits im Rahmen von "Promi Big Brother" für Furore und viele Schlagzeilen gesorgt haben, spendiert ihnen Banijay nun einen eigenen Live-Videopodcast. "Glam Slam - Glööckler und Nick schlagen auf" wird am 24. November im frisch eröffneten NightWash Club (DWDL.de berichtete) zu sehen sein.

"Mit gewohnter scharfer Zunge und glänzender Selbstironie kommentieren sie das aktuelle Geschehen aus der Welt der Stars, Royals und Skandale", heißt es in der Ankündigung zum Live-Videopodcast von Banijay. Die beiden sollen einerseits Kolleginnen und Kollegen, aber auch das Publikum vor Ort in die Mangel nehmen. Am Ende soll es eine nicht näher definierte Überraschung geben.

Tickets für die Veranstaltung sind ab sofort auf MyShow erhältlich. Produziert wird "Glam Slam - Glööckler und Nick schlagen auf" von EndemolShine Germany, Rainer Laux Productions und Brainpool Live Entertainment. Und für alle, die live nicht dabei sein können, gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Der Videopodcast steht ab dem 1. Dezember auf dem MySpass Stand-up YouTube Kanal zum Abruf bereit.

Der NightWash Club in Köln wurde erst vor wenigen Wochen eröffnet - von Brainpool, also einer Banijay-Tochter. Für die Gruppe ist es der erste Comedy-Club dieser Art, wobei es dort mehr geben soll als nur Comedy-Formate. Geplant sind nicht nur verschiedene Podcasts, sondern auch Karaoke-Events, Open Mics oder auch Karneval und Partys. Dass man nun Glööckler und Nick in eben diesen Club holt, ist wohl eine logische Entscheidung, nachdem sie zuletzt bei "Promi Big Brother" stark performt haben.