RTL+ wird noch in diesem Jahr eine neue Staffel der Dokusoap mit Bushido und seiner Frau Anna-Maria zeigen. Die nunmehr vierte Staffel des Formats "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" steht ab dem 6. Dezember zum Abruf bereit, wie der Streamingdienst mitteilte. Die beiden wollen darin ihr Leben zwischen ihrer Wahlheimat Dubai und Deutschland zeigen - mit insgesamt sieben Kindern, von denen sich vier in der Pubertät befinden.

Während Anna-Marias ältester Sohn Montry offen über seine Kindheit und seine Beziehung zu seinem Stiefvater Bushido spricht, verspricht RTL+ wieder einen turbulenten Familienalltag. Der umfasst auch den Maklerschein, den Bushido und Anna-Maria machen wollen. Zudem geht es um eine "intensive Podcast-Tour" und ein besonderes Weihnachtfest, sowie um eine alte Sprachnachricht, "die Bushido dazu bringt, über sein Leben nachzudenken - und darüber, was wirklich zählt".

Kurz vor dem Start der neuen Staffel von "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" geht außerdem die neue Staffel von "Make Love, Fake Love" bei RTL+ an den Start. Zwölf neue Folgen hat der Streamingdienst angekündigt, die ab dem 4. Dezember jeweils donnerstags ausgestrahlt werden sollen. Bereits bekannt war, dass diesmal Realitystar Elena Miras im Mittelpunkt der Show steht, in der 16 Männer um ihr Herz kämpfen, auch wenn nicht alle von ihnen Singles sind.

Begleitend zu "Make Love, Fake Love" zeigt RTL+ bereits ab dem 27. November eine Dokumentation über Elena Miras. In "Elena Fucking Miras - Mutter, Reality-Star, Single?" soll es Einblicke hinter die Kulissen der Dreharbeiten zu sehen geben, aber auch die "private Seite" der 33-Jährigen, die in der Vergangenheit in Shows wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus", "Das Sommerhaus der Stars" und "Kampf der Realitystars" mitwirkte.