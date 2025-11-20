© ProSieben

Was in dieser Zeit passiert, ist aber unklar. Die vollständige Beschreibung der Show durch ProSieben lautet so: "Das ganze Leben ist ein Quiz - und manchmal auch wie eine Schachtel Pralinen. Da hat schon die Mutter von Forrest Gump gesagt: ‘Man weiß nie, was man bekommt.’ Und so ist es heute mit dieser Show. Man weiß nicht, was kommt. So viel sei verraten: Es wird ein Weltstar erwartet. Wenn er kommt…".

Während also unklar ist, worum es in der Show gehen wird, steht fest, dass Rätsel und Überraschungen weiterhin zwei Themen sind, die die TV-Macher bewegen. Viele Sender setzten in den zurückliegenden Monaten auf Formate, in denen diese Zutaten vorkamen - allen voran natürlich ProSieben, das den Trend mit "The Masked Singer" erst so richtig befeuert hat. Aber auch die RTL-Show "Die Verräter" gehört dazu. Und auch die 15-Live-Minuten von Joko und Klaas sorgen immer wieder für Überraschungen.

Nach dem Flop von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" setzt ProSieben am Donnerstagabend aktuell lediglich auf Spielfilme. Für die "Überraschungsshow" muss daher keine bestehende Show-Reihe in der Primetime unterbrochen werden. Am späten Abend des 11. Dezembers setzt ProSieben übrigens auf eine neue Ausgabe von "Das große Promi-Büßen".