Felix Kovac hat schon bald einen neuen Job: Zum 1. Januar 2026 wird der Medienmanager Geschäftsführer der Regio TV-Sendergruppe mit den lokalen TV-Sendern Regio TV Stuttgart, Regio TV Schwaben und Regio TV Bodensee. Das hat die SV Gruppe (Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG), zu der die Sender gehören, jetzt bekannt gegeben. Kovac soll demnach die Sendergruppe inhaltlich, digital und wirtschaftlich weiterentwickeln und die Vernetzung zwischen den einzelnen Standorten ausbauen.

Der 57-Jährige Felix Kovac ist bis Dezember 2024 mehrere Jahre lang Geschäftsführer der Antenne Bayern Group gewesen, danach machte er sich mit einem Consulting-Unternehmen selbstständig und war zuletzt auch Interims-Geschäftsführer der Augsburg Journal Verlags GmbH. Vor seiner Zeit bei Antenne Bayern war Kovac aber auch schon im Lokal-TV tätig, unter anderem als Geschäftsführer von a.tv, Regio TV Schwaben und TV Bayern Live (bayernweites RTL-Fenster).

Zu seinem neuen Job sagt Felix Kovac jetzt: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und auf das starke Team von Regio TV. Die Sendergruppe verfügt über große journalistische Kompetenz und eine tiefe regionale Verwurzelung. Gemeinsam wollen wir Regio TV als multimediale Marke weiterentwickeln und die regionale Relevanz in Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern konsequent ausbauen."

Und Lutz Schumacher, CEO der SV Gruppe, zu der auch Schwäbisch Media gehört, sagt: "Mit Felix Kovac gewinnen wir eine äußerst erfahrene und strategisch denkende Führungspersönlichkeit, die das regionale Fernsehen aus der Perspektive eines modernen Medienmanagers weiterentwickeln wird. Seine unternehmerische Haltung, seine Erfahrung im Audio- und TV-Bereich und sein Verständnis für regionale Marken machen ihn zur idealen Besetzung für die Leitung unserer Regio TV-Sendergruppe."