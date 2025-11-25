In diesem Jahr hat das ZDF seine wöchentliche Comedy- und Satire-Sendung, die "heute-show", erfolgreich um gleich mehrere Ableger verlängert (DWDL.de berichtete). Die Quoten, die die Formate in der Sommerpause des Originals einfahren konnten, waren richtig gut und sorgten auch dafür, dass "Till Tonight" mit Till Reiners stets ein gutes Lead-In hatte. Und nun hat das ZDF angekündigt, dass es im neuen Jahr direkt weiter geht.

So haben die Mainzer jetzt die Rückkehr von "heute-show extra - Next Stop Köster" angekündigt. In dem Format traf "heute-show"-Reporter Fabian Köster zum Auftakt vor einigen Monaten bereits auf Markus Söder, nun hat sich SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil zum Vieraugengespräch angekündigt. Die neue Ausgabe der Sendung ist am Freitag, den 16. Januar, ab 22:30 Uhr zu sehen. Im Anschluss wiederholt das ZDF noch einmal eine alte Ausgabe von "heute-show extra - Das Quiz".

Bereits eine Woche zuvor, am 9. Januar, melden sich zudem Fabian Köster und Lutz van der Horst mit einem neuen "heute-show spezial" zurück. Ab 23:15 Uhr präsentieren die beiden einerseits ihre besten Satire-Reportagen aus der "heute-show" und aus ihren Spezial-Sendungen. Darüber hinaus sollen sie aber auch Probleme identifizieren, "die wir auch 2026 nicht lösen werden".

Neben den schon etablieren Spezial-Sendungen und den bereits erwähnten Formaten "Next Stop Köster" und "heute-show extra - Das Quiz" hat das ZDF in diesem Jahr auch noch das "heute-showNAL" sowie ein "heute-show extra" über die "unglaubliche Geschichte von Elon Musk" gezeigt. Ob es hier 2026 ebenfalls weitergehen wird, hat das ZDF noch nicht verraten.