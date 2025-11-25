Das ARD-Studio Südasien mit Sitz in Neu-Delhi bekommt zum 1. März 2026 einen neuen Leiter. Diese Aufgabe übernimmt dann Markus Spieker, der das Studio schon einmal zwischen 2015 bis 2018 führte. Jetzt folgt Spieker auf Andreas Franz ab, der das vom MDR für die ARD verantwortete Studio seit 2023 führt.

Das Berichterstattungsgebiet umfasst unter anderem Länder wie Indien, Pakistan, Afghanistan, Bangladesch und die Malediven. In Summe leben hier 1,5 Milliarden Menschen, es ist damit das größte bevölkerungsreichste Berichtsgebiet der ARD. "Südasien ist [...] aus meiner Sicht das spannendste Berichtsgebiet überhaupt: kulturell vielfältig, politisch brisant, wirtschaftlich aufstrebend, gleichzeitig herausgefordert durch den Klimawandel. Ich freue mich riesig darauf, von hier berichten zu dürfen – konsequent crossmedial und mit einem starken internationalen Team", sagt Markus Spieker.

Und MDR-Chefredakteurin Christin Bohmann ergänzt: "Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem fundierten Verständnis für komplexe Zusammenhänge wird Markus Spieker als Studioleiter in Neu-Delhi die Geschehnisse vor Ort für unsere Nutzerinnen und Nutzer einordnen und das ARD-Studio crossmedial weiterentwickeln. Seine Professionalität, analytische Präzision und der für Markus Spieker charakteristische neugierige Blick nach vorn sind dabei unverzichtbar. Einen großen Dank möchte ich Andreas Franz aussprechen, der mit seiner Professionalität und Hingabe als Studioleiter in den vergangenen zwei Jahren für publizistische Highlights sorgte."

Spieker ist seit 1999 für den Mitteldeutschen Rundfunk tätig. Seither war er bereits im ARD-Hauptstadtstudio und als Chefkorrespondent für "MDR Aktuell" und ARD Aktuell tätig. Als er schon einmal das ARD-Auslandsstudios Südasien leitete, hat er unter anderem über die NATO-Mission in Afghanistan berichtet. Seit 2019 hat er mehrfach im Studio Südasien Vertretungen übernommen - etwa als Live-Reporter bei der Machtübernahme der Taliban 2021.