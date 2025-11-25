Pyjama Pictures, das mit "Die Discounter" schon eine vielfach ausgezeichnete Workplace-Comedy abgeliefert hat, nimmt sich fürs ZDF nun das nächste Arbeitsumfeld für eine Mockumentary vor: "Die Behörde" spielt im fiktiven Amt für Bürgerinnen und Bürger in Berlin. Es handelt sich um eine Impro-Comedy nach den Büchern von Momo Sinner, Ellen Holthaus, Miriam Suad Bühler und Timon Karl Kaleyta, Regie führt Leo Fuchs.

Inspirieren ließ man sich dabei von den Figuren von Tülin Sezgin, die selbst Beamtin war bevor sie als "Conny from the Block" eine Comedy-Karriere begann. Sezgin wird in der Serie auch selbst zu sehen sein: Sie übernimmt in der Serie die Rolle der Kantinenchefin Handan.

Und so sieht die Figurenzeichnung aus: Die neue Amts-Chefin Ronja (Friederike Kempter) will mit ihren Privatwirtschafts-Skills Karriere machen. Sie setzt allerdings eher auf Tricks statt auf echte Arbeit. Zum Glück gleicht Conny (Lisa Hrdina), als zuverlässige Mitarbeiterin, das tägliche Chaos aus. Gemeinsam mit ihrem Team wird es im dauernden Kampf um Bürokratie, fordernde Kunden und die Optimierungsversuche der neuen Chefin nicht langweilig.

Abteilungsliebling Orkan (Yasin El Harrouk) versucht vergeblich aus der Friendzone seiner Freundin und Kollegin Dilara (Roxana Samadi) herauszukommen. Dilara ist jedoch mehr damit beschäftigt in diesem Büro nicht wahnsinnig zu werden als in Orkan ihren Traumprinzen zu finden. Doris (Kathrin Angerer) steht als Dienstälteste kurz vor der Rente und das schon seit Jahren. Das Einzige, was sie mehr liebt als Gossip, sind ihre Zigaretten. Und noch mehr liebt sie es, beides miteinander zu kombinieren. Gisela (Petra Hartung) erfüllt als Personalrätin nur ihre vertraglichen Pflichten, während Melissa (Anna Herrmann), die jüngste Mitarbeiterin, konsequent jegliche Arbeit vermeidet. Ihre rosige Zukunft sieht sie dennoch auf jeden Fall in der Chefetage – nicht zuletzt wegen ihres guten Aussehens.

In weiteren Rollen sind unter anderen auch noch Jan Henrik Stahlberg, Klara Lange, Fridolin Sandmeyer, Charles Jakob Booz, Ben Filipe, Daniel Zillmann, Florian Renner und David Ali Rashed zu sehen. Produzentin und Produzent sind Tina Ermuth und Carsten Kelber, die Redaktion im ZDF hat Anika Kern. Gedreht wird noch bis zum 9. Dezember. Wann es die Serie zu sehen gibt, ist noch nicht bekannt.