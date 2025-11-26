Paramount hat bei seiner FAST-Plattform Pluto TV für Dezember wieder einige neue Kanäle in Aussicht gestellt - und bietet allerhand Möglichkeiten, in Nostalgie zu schwelgen. Etwa für alle jene, die in den 90ern das Magazin "Liebe Sünde" verfolgt haben. Das Magazin, das sich rund um das Thema Sexualität drehte, startete 1993 einste bei Vox und wechselte dann nach einem Jahr zu ProSieben, wo die letzte Sendung im Jahr 2000 lief. Moderiert wurde das Format von zunächst von Matthias Frings und später dann von Andrea Thilo und Mo Asumang.

Angesichts des Themengebiets gibt's "Liebe Sünde" bei Pluto TV nicht rund um die Uhr zu sehen, sondern täglich ab 23 Uhr. 24/7 ohne Pause läuft auf einem eigenen Kanal hingegen der Serien-Klassiker "Flipper". "Die Geschichten rund um Ranger Porter Ricks, seine Söhne Sandy und Bud sowie den klugen Delfin Flipper sind zeitlos. Ob Menschen in Seenot oder Verbrecherjagd – Flipper meistert jede Herausforderung und jede Episode endet mit einem versöhnlichen Happy End", schreibt Pluto TV. Los geht's hier ab dem 1. Dezember.

Ebenfalls am 1. Dezember startet der Kanal "Pluto TV Ferne Galxien", der die Heimat für verschiedene Science-Fiction-Stoffe seinw ird. Im Mittelpunkt steht "Stargate Atlantis", doch auch "Defenders - Die Retter der Erde" und "Dark Matter" wird es dort zu sehen geben. Bei "Pluto TV Magische Geschichten" stehen ab dem 5. Dezember hingegen ebenjene im MIttelpunkt. Die Spannbreite ist grß und reicht von "Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia" bis zur "ProSieben Märchenstunde".