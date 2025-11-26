Nachdem Prime Video für Anfang Januar die Veröffentlichung seine Antikriegsfilms "Der Tiger" von Dennis Gansel und Colin Teevan angekündigt hat, steht im Februar der nächste Prime-Video-Film auf dem Programm - dann mit deutlich leichteter Kost: Ab dem 6. Februar 2026 wird die Murder-Mystery-Komödie "Fabian und die mörderische Hochzeit" mit Bastian Pastewka in der Hauptrolle weltweit bei Prime Video zum Stremen bereits stehen. Heute wurde neben dem Starttermin auch das Key Art veröffentlicht.

Gedreht wurde der Film in Lettland und Litauen, wo Regisseur Markus Sehr das Setting einer etwas anderen Hochzeitsgesellschaft nach den Büchern von Martin Eigler, Lars Neuwöhner und Sven S. Poser unter Mitarbeit von Judy Horney inszenierte. Im Zentrum steht der glücklose Hochstapler Fabian (Bastian Pastewka), der auf der Flucht inmitten einer schrägen Hochzeitsgesellschaft landet. Schnell merkt er, dass die Hochzeit mehr zu bieten hat, als nur Feierlichkeiten: das wertvolle Hochzeitsgeschenk an die Braut. Als dann noch eine Leiche auftaucht, ist Fabian mehr als nur zufällig in die Lösung des Rätsels verwickelt.

Neben Pastewka versammelt der Film ein umfangreiches Ensemble, darunter Tamara Romera Ginés, Anton Dreger, Barbara Philipp, Ercan Durmaz, Mira Partecke, Bernhard Schütz, Nicole Beutler, Taneshia Abt, Lena Dörrie, Knud Riepen, Marta Kizyma, Daniel Rodic, Till Raskopf, Rabea Lüthi, Georg Paluza, Sara Bartknecht, Maxim Bartknecht und Magnus Krepper.

Produziert wurde "Fabian und die mörderische Hochzeit" von UFA Fiction in Zusammenarbeit mit Amazon MGM Studios Deutschland. Als Produzentinnen fungieren Nataly Kudiabor und Denise Neustadt, Executive Producerin ist Leonie Franziska Geisinger.