Zumindest wurde das Programm kurzerhand wieder geändert - für den 11. Dezember stehen wie in den Wochen zuvor nun stattdessen Filme auf dem Programm. So soll um 20:15 Uhr "Shazam!" zu sehen sein, ehe sich ab 22:55 Uhr mit "M3gan" sogar eine Free-TV-Premiere anschließt. ProSieben überbrückt den Donnerstag derzeit mit US-Filmen, weil die dort ursprünglich geplanten Reality-Formate angesichts miserabler linearer Quoten ins Nachtprogramm verbannt wurden.

Ganz ausgeschlossen ist aber trotzdem nicht, dass es am 11. Dezember noch etwas Überraschendes bei ProSieben zu sehen gibt - schließlich läuft am Abend zuvor "Joko & Klaas gegen ProSieben", wo es bekanntlich 15 Minuten Sendezeit für die beiden zu gewinnen gibt. Wären sie am Mittwochabend siegreich, stünde am Donnerstag um 20:15 Uhr also "Joko & Klaas Live" auf dem Programm.