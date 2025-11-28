Unter dem Titel "Mit Liebe. Lafer" hat der SWR ein neues Kochformat angekündigt - und der Start steht bereits unmittelbar bevor. Die fünfteilige Pilotstaffel ist ab dem 30. November auf YouTube sowie in der ARD Mediathek zu sehen, wöchentlich wird eine neue Ausgabe veröffentlicht. Inhaltlich setzt der SWR in dem Format auf Entschleunigung: Lafer kocht Gerichte, die ihm viel bedeuten. Die Rede ist von den "persönlichsten Rezepten" des Kochs.

Gleichzeitig soll er den Zuschauerinnen und Zuschauern "einige seiner besten Geheimtipps beim Kochen" verraten. Die Sendung zeige, dass Kochen für Johann Lafer mehr sei als nur Handwerk, heißt es vom SWR. "Es ist Ausdruck von Lebensfreude, Sinnlichkeit und Leidenschaft, die der Spitzenkoch teilen möchte. [...] Mit Ruhe, Hingabe und einem feinen Gespür für Geschmack bereitet der prominente Koch seine kulinarischen Köstlichkeiten zu."

In der ersten Folge beschäftigt sich Johann Lafer mit einem selbstgebackenen Bauernbrot. In den Ausgaben danach geht’s um Maronen-Reis mit Vanilleeis, Rotkohl-Knödel, Kartoffelsalat und ein Schmorgulasch. Die Autorinnen Annette Dany und Patricia Preis haben "Mit Liebe. Lafer" in Johann Lafers Kochschule in Guldental gedreht.