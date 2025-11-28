„Wir sind stolz auf das ‚ZDF Magazin Royale‘. Die Sendung hat viele Preise gewonnen und mit der Genre-Mischung von Satire und Investigation etwas Neues erschaffen und dabei hochrelevante Akzente gesetzt“, sagte ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke im September auf die Frage, ob der Sender den zum Jahresende auslaufenden Vertrag mit Jan Böhmermann verlängern wolle. „Die Spannbreite der Themen schmückt uns sehr.“

Ab dem kommenden Jahr allerdings in geringerer Taktung. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de haben sich Jan Böhmermann und das ZDF auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit - über das bisherige Vertragsende in einem Monat hinaus - geeinigt. Die sieht für 2026 allerdings weniger Episoden des „ZDF Magazin Royale“ vor, wie das ZDF am Freitag auf Anfrage bestätigt.

Die Sendung werde 2026 in einer verkürzten Frühjahrs- und Herbststaffel mit insgesamt 22 regulären Folgen produziert. In den vergangenen drei Jahren liefen jeweils 33 Episoden vom „ZDF Magazin Royale“. Damit reduziert sich die Anzahl der Sendungen ab dem Jahreswechsel zwar um ein Drittel, doch die Böhmermann-Dosis aus dem Hause Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld im ZDF bleibe unverändert, betont der Sender.

So sind als Ausgleich mehrere Specials geplant. Auch gebe es erneut zwei neue „Lass Dich überwachen“-Shows in 2026 sowie ein Comeback von „Böhmi brutzelt“. Die Koch-Talkshow lief von 2021 bis 2024 in bislang vier Staffeln mit jeweils sechs Folgen, pausierte aber in diesem Jahr. 2026 gibt es eine verlängerte 5. Staffel mit acht Ausgaben. Alles produziert von Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld, einer mittelbaren Produktionstochter des ZDF.

Angaben zu den Gründen für die Reduktion des „ZDF Magazin Royale“ machte das ZDF am Freitag offiziell nicht. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de ist die Reduzierung jedoch durchaus von beiden Seiten aus erwünscht. Einerseits war man beim ZDF zuletzt mit der journalistischen Qualität einzelner Sendungen unzufrieden und erhofft sich mit der verringerten Taktung eine Qualitätssicherung.

Andererseits will Jan Böhmermann offenbar mehr Freiheiten. So endet nach DWDL.de-Informationen die Exklusivität der Zusammenarbeit zwischen ZDF und Jan Böhmermann zum Jahresende. Und nachdem der aktuell laufende Vertrag noch für eine Laufzeit von insgesamt drei Jahren abgeschlossen wurde, gilt die neue Vereinbarung nur für 2026.