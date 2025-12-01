Zum 1. Dezember hat Jonathan Natzel die Geschäftsführung des Mediengründerzentrums NRW übernommen. Nach dem Ausscheiden von Rainer Weiland Ende Juli hatte zuletzt Walid Nakschbandi, Geschäftsführer der Film- und Medienstiftung NRW, auch das MGZ interimistisch geleitet. Die Film- und Medienstiftung ist Hauptgesellschafterin neben der Stadt Köln, das Land NRW ist ein wichtiger Förderer.

Jonathan Natzel hatte seinen Einstieg in die Medienbranche bei Wellen & Nöthen, heute Qvest Group, in Köln, wo er digitale Transformationsprojekte unter andere für ZDF und RBB verantwortete. 2017 gründete er die Weltenmacher GmbH in Düsseldorf, ein Anbieter für Virtual-Reality-Lernanwendungen. Als Strategieberater und Interims-Manager begleitete Natzel nationale und internationale Unternehmen in Wachstums-, Digitalisierungs- und Finanzierungsprozessen, vom Start-up bis hin zum etablierten Mittelständler. Ergänzend lehrt Natzel als Dozent an der Technischen Hochschule Köln Innovationsmanagement, Unternehmenskultur und Change-Prozesse.

Das Mediengründerzentrum solle "die Kreativität und den Gründergeist, den junge Medienunternehmerinnen und -unternehmer in unserem Land mitbringen" fördern, sagt NRW-Medienminister Nathanael Liminski."Mit Jonathan Natzel bekommt das Mediengründerzentrum eine neue, versierte Geschäftsführung, die genau diese Stärke des MGZ weiterentwickeln wird. Durch seine eigenen Gründererfahrungen versteht er die Bedürfnisse junger Medienunternehmen und deren Herausforderungen besonders gut."

Walid Nakschbandi sagt über Natzel: "Mit seinem unternehmerischen Blick, seiner Kreativität und seinem Gespür für neue Entwicklungen bringt er genau das mit, was das MGZ jetzt braucht. Die Medien- und Gründungslandschaft verändert sich rasant – umso wichtiger sind Orte wie das MGZ, die kreatives, junges, technologiebasiertes Unternehmertum fördern, Talente vernetzen und unseren Standort Nordrhein-Westfalen stärken. Ich wünsche Jonathan Natzel einen erfolgreichen Start und viel Freude dabei, das Haus mit neuen Impulsen und klarer Vision weiterzuentwickeln." Der Kölner Oberbürgermeister Torsten Burmester lobt ebenfalls, dass Natzel "Gründungserfahrung mit strategischem Blick" verbinde.

Natzel selbst erklärt: "Wir erleben derzeit einen tiefgreifenden strukturellen Umbruch in der Medienbranche, wirtschaftlich sowie technologisch. Umso wichtiger sind Räume, in denen kreative Gründer:innen ihre Ideen in tragfähige Unternehmen umsetzen können. Das Mediengründerzentrum NRW bietet mit seiner Vielfalt an Programmen und seiner interdisziplinären Ausrichtung genau einen solchen Raum. Ich freue mich sehr darauf, das MGZ gemeinsam mit dem Team und unseren Partner:innen in sein 20-jähriges Bestehen zu führen und das MGZ als Motor für Medieninnovation weiter auszubauen."