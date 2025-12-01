Die Absage der traditionellen Weihnachtsfeier war schon ein erstes Omen. Und auch die Gespräche mit dem Betriebsrat machten in den vergangenen Wochen intern längst die Runde. Am Montag wurde nun die Einladung für ein „Business Update“ am Dienstagmorgen um 9:30 Uhr verschickt. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de will CEO Stephan Schmitter die Belegschaft bei diesem Termin auf eine strukturelle Neuaufstellung des Unternehmens einschwören.
RTL Deutschland baut Stellen im höheren dreistelligen Bereich ab
Konkret geht das jedoch Hand in Hand mit dem größten Stellenabbau in der Geschichte von RTL Deutschland, getrieben von einem anhaltend schwierigen Werbemarkt und der Verlagerung des Geschäfts vom Linearen ins Streaming. Mehr als 600 Stellen sind nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de betroffen. Ein Sozialplan wurde mit dem Betriebsrat ausgehandelt. Es könnten allerdings auch noch mehr Arbeitsplätze betroffen sein. Und harmonisch, das kann man erahnen, wird dieser Umbau naturgemäß nicht verlaufen, wenn es durch Abwicklung von Geschäftsbereichen auch zu betriebsbedingten Kündigungen kommt. Erst Ende Oktober hatte RTL Deutschland die Schließung der Leipziger Produktionsfirma 99pro Media angekündigt. Dort haben bereits mehrere Mitarbeitende Kündigungsschutzklagen eingereicht.
Auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de wollte sich RTL Deutschland am Montag nicht zu den Spekulationen über den bevorstehenden Stellenabbau äußern und verwies auf das „Business Update“ am Dienstagmorgen.
