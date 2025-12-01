Die Absage der traditionellen Weihnachtsfeier war schon ein erstes Omen. Und auch die Gespräche mit dem Betriebsrat machten in den vergangenen Wochen intern längst die Runde. Am Montag wurde nun die Einladung für ein „Business Update“ am Dienstagmorgen um 9:30 Uhr verschickt. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de will CEO Stephan Schmitter die Belegschaft bei diesem Termin auf eine strukturelle Neuaufstellung des Unternehmens einschwören.