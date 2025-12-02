Miriam Fussenegger und Laurence Rupp ermitteln ermitteln ab 2027 gemeinsam im Österreich-"Tatort". Das hat der ORF jetzt offiziell bestätigt, nachdem zuletzt bereits über die Besetzung spekuliert worden war. Haben kennen sich bestens, haben sie doch zusammen ihr Schauspielstudium am renommierten Max Reinhardt Seminar in Wien absolviert - 15 Jahre später verkörpern sie in der Krimireihe nun die Halbgeschwister Charlie Hahn und Alex Maleky, die unfreiwillig eng zusammenarbeiten.

Drehstart für den ersten Fall von Miriam Fussenegger und Laurence Rupp unter der Regie von Dominik Hartl ("School of Champions") und nach einem Drehbuch von Sarah Wassermair wird voraussichtlich im kommenden Frühling sein. Die Ausstrahlung soll dann erst 2027 erfolgen - nach Ausstrahlung des letzten Falls von Harald Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser, die auf eigenen Wunsch den Dienst quittieren. Insgesamt stehen mit dem langjährigen "Tatort"-Duo noch drei Folgen an, die nächste am 14. Dezember.

"Der 'Tatort'-Abschied von den Publikumslieblingen Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser, die im ORF seit vielen Jahren für Top-Quoten sorgen, fällt natürlich schwer", räumt ORF-Generaldirektor Roland Weißmann ein. "Gleichzeitig freue ich mich, dass mit Laurence Rupp und Miriam Fussenegger zwei mehr als würdige Nachfolger für die Staffelübergabe gefunden wurden." Programmdirektorin Stefanie Groiss-Hotowitz sagte: "Es ist faszinierend, wie sich diese neue Konstellation dann auf so natürliche Weise herausgebildet hat. Mit Laurence Rupp und Miriam Fussenegger haben wir ein tolles neues Team gefunden. Mit ihnen beginnt für den österreichischen 'Tatort' ein neues Kapitel - mit einer neuen Generation und einem völlig neuen Zugang."

Miriam Fussenegger steht seit zehn Jahren immer wieder für den ORF vor der Kamera, unter anderem für den Landkrimi "Der Tote am Teich" sowie die Serien "Walking On Sunshine" und "Alles finster". "Der 'Tatort' ist ikonisch", sagte die Schauspielerin, die die Aufgabe zugleich als "Ehre und Auszeichnung" sieht. Laurence Rupp wiederum fiel schon als Jugendlicher bei einem Casting für "Kommissar Rex" und drehte für den ORF später etwa "Kafka" und "Vorstadtweiber". Auch in der Netflix-Serie "Barbaren" war er zu sehen. ÜBer seine neue "Tatort"-Rolle sagt er, er spüre "eine große Demut und Verantwortung, aber auch eine irrsinnige Freude".