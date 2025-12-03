RTL Deutschland und Waipu.TV sind eine Partnerschaft zur Verbreitung von FAST-Channels eingegangen. So sind die Kanäle RTL Comedy, RTL Shine und RTL Haus & Garten ab sofort auf Waipu.TV verfügbar. Die Sender rund um "Alles was zählt", "hundkatzemaus", "Shopping Queen" und "Bauer sucht Frau" folgen am 9. Dezember. Damit verbreitet Waipu.TV künftig sieben der acht FAST-Channels von RTL Deutschland, das die Angebote nun erstmals außerhalb von RTL+ verfügbar macht.

Der achte FAST-Channel, den RTL Deutschland auf seiner Streamingplattform RTL+ betreibt, ist ein Kanal, den sich "Alarm für Cobra 11" und "Balko" teilen. Dieser ist jedoch nicht Teil des Deals mit Waipu.TV. RTL Deutschland hat die Kanäle vor mittlerweile rund eineinhalb Jahren gestartet. Während andere Anbieter in dieser Zeit unzählige andere Kanäle aus dem Boden gestampft haben, ist es bei RTL+ bei den acht Sendern geblieben.

FAST steht für Free Ad-supported Streaming Television und ist im Grunde nichts anderes als ein linearer Sender, der online ausgespielt wird. Anders als die großen SVoD-Dienste setzen FAST-Anbieter ausschließlich auf Werbeeinnahmen und sind für die Nutzerinnen und Nutzer kostenlos verfügbar, auch bei den FAST-Kanälen auf RTL+ ist das so. In den meisten Fällen sind auf einem FAST-Channels thematisch ähnliche Formate zu sehen.

Die sendungsspezifischen Kanäle von RTL Deutschland dürften selbsterklärend sein. Bei RTL Comedy sind Sitcom-Klassiker wie "Nikola", "Das Amt" und "Die Camper" zu sehen, während RTL Shine diverse Highlights bündelt - "von kleinen Kochformaten bis zu großen Shows". Bei RTL Haus & Garten sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer abwechselnd Formate wie "Ab ins Beet!", "Einsatz in 4 Wänden" und "Mieten, kaufen, wohnen".