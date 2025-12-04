"Werwölfe – Das Spiel von List und Täuschung" erhält eine zweite Staffel, das hat ARD-Unterhaltungskoordinator Andreas Gerling im Interview mit dem Medienmagazin DWDL.de bestätigt. "Es wird im nächsten Jahr eine zweite Staffel geben – und Michael Kessler ist auch wieder dabei", sagt Gerling. Mit bislang mehr als fünf Millionen Abrufen in der Mediathek ist das von ITV Studios Germany produzierte Format ein schöner Erfolg. Michael Kessler fungiert in dem Format als Erzähler.

"Mit dem Format haben wir auch viele Menschen erreicht, die unsere Angebote sonst nicht unmittelbar suchen", sagt Gerling. Den eingeschlagenen Weg in der Reality, "Werwölfe" war das erste Format aus diesem Genre, will man nun weitergehen. "Unser Angebot in diesem Bereich soll langsam wachsen, wir suchen aktuell nach neuen Formaten", so der ARD-Unterhaltungskoordinator.

Konkrete neue Formate gibt es zwar noch keine, aber die mögliche Bandbreite ist groß. "Wir wollen ganz andere Farben ausprobieren und arbeiten schon an vielen unterschiedlichen Ideen, auch abseits von Strategiespielen", sagt Andreas Gerling, der die neuen Herausforderungen der ARD-Unterhaltung gerade erst mit Produzentinnen und Produzenten besprochen hat. "Es ging vor allem darum, uns als ARD-Unterhaltung der Produzentenlandschaft als verlässlichen Partner auf Augenhöhe vorzustellen." Man wolle erster Ansprechpartner sein, wenn es neue und spannende Ideen gebe.

Seit Anfang des Jahres gibt’s in der ARD-Unterhaltung eine neue Aufstellung, die Bereiche Reality, Comedy & Satire sowie Show & Quiz sind in sogenannten Kompetenzcentern gebündelt. "Das sind die Bereiche, in denen wir nach neuen, mutigen und vielleicht auch lauten Ideen suchen."

Klar ist aber auch: Das Unterhaltungsbudget der ARD wird nicht steigen. Durch die vorläufige Nicht-Erhöhung des Rundfunkbeitrags und die Inflation wird man künftig wohl sogar weniger machen können als bislang. Es muss also gespart werden, mit ziemlicher Sicherheit bei den linearen Shows. Konkrete Entscheidungen gibt es hier aber noch nicht. "Das ist eine Diskussion, die wir gerade gemeinsam in der ARD führen", sagt Unterhaltungskoordinator Gerling.

Das vollständige Interview mit ARD-Unterhaltungskoordinator Andreas Gerling lesen Sie hier.