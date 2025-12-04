Jens C. Susa verabschiedet sich zum Jahreswechsel auf eigenen Wunsch von der Provobis Filmproduktion. Als Produzent war er seit 2013 für das Unternehmen tätig, 2018 hat er auch die Geschäftsführung übernommen. Als Grund gibt Susa an, dass er sich neuen beruflichen Herausforderungen zuwenden wolle.

"Der Abschied aus der Provobis Film fällt mir nicht leicht. Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf die gemeinsame Zeit, die erfolgreichen Projekte und die Zusammenarbeit mit einem großartigen Team zurück. Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, neue Wege zu gehen und mich weiteren Aufgaben zu widmen", erklärt Susa.

Unter Susa wurden in den letzten Jahren unter anderem diverse "Tatorte" umgesetzt. Derzeit produziert er unter dem Titel "Gefahrengebiet" den Abschieds-"Tatort" mit Corinna Harfouch. Zu sehen sein wird dieser im kommenden Jahr im Ersten. Zur Nachfolge Susas hat sich Provobis noch nicht geäußert. Neben Susa ist auch Martin Choroba Geschäftsführer des Unternehmens.