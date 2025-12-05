Am heutigen Freitag geht die in diesem Jahr nach Weimar umgezogene TeleVisionale mit der Preisverleihung zu Ende. Doch eine erste Ehrung gab's bereits am heutigen Vormittag: Die Kinderserie "Im Labyrinth der Lügen" (ZDF/KiKA) wurde mit dem Kinderserienpreis 2025 ausgezeichnet. Der Kinderserienpreis wird in Kooperation mit dem Kinder-Medien-Festival Goldener Spatz in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben.

Das Besondere: Entschieden hat darüber eine Kinderjury, die die fünf nominierten Serien in der Festival-Woche sichtete. Die Jury bestand in diesem Jahr aus vier Kindern aus Erfurt im Alter von zehn bis 14 Jahren, die bereits im Rahmen des Festivals Goldenen Spatz Juryerfahrung gesammelt haben. Der Goldene Spatz begleitet den Jury-Prozess durch eine medienpädagogisch erfahrene Mitarbeiterin, die die Kinderjury konzeptionell und organisatorisch leitet.

Die historische Animationsserie "Im Labyrinth der Lügen" widmet sich in neun 24-minütigen Episoden der Geschichte des 12-jährigen Paul in Ostberlin im Sommer 1985, umgesetzt in einem spannenden Spionage- und Detektivabenteuer. Die Serie beruht auf dem gleichnamigen Roman von Ute Krause. Regie führte Theresa Strozyk. Die Serie lief im ZDF/KiKA und ist aktuell in den Mediatheken von ZDF und KiKA online abrufbar.

Neben "Im Labyrinth der Lügen" waren zudem noch folgende Serien für den Kinderserienpreis nominiert: Staffel 2 von "Echt Friends" (ZDF), "Kito, Maja und die Kugelkiste" (RBB/MDR/NDR), Neon & Bor (WDR) sowie "Uferpark - Gute Zeiten, Wilde Zeiten" (Super RTL/RTL+) als einzige Produktion für ein privatwirtschaftliches Unternehmen.