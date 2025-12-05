Die neue Vereinbarung gewährt Tresor Productions, einem Unternehmen von Keshet International, ein Vorrecht auf Cowshed-Formate für deutschsprachige Adaptionen. Neben der Einführung bestehender Cowshed-Formate in Deutschland wollen die beiden Unternehmen auch gemeinsam neue IPs für Creator und Marken entwickeln. Axel Kühn, Geschäftsführer von Tresor Productions, sagt: „Wir haben aus der Produktion von Hot Ones Germany viel gelernt, insbesondere was die Finanzierung von YouTube-First-Inhalten angeht.“ So wolle man u.a. das Cowshed-Format „Locked In“ nach Deutschland holen.

„Das digitale Publikum wächst weiterhin und der Production Value von digitalen Formaten und ‚traditionellen‘ TV-Produktionen nähern sich immer mehr an, daher ist die Zusammenarbeit mit Marken und Influencern bei der Adaption erfolgreicher digitaler Formate für deutsche Zuschauer für uns als Unternehmen eine attraktive Erweiterung unserer Geschäftsfelder“, erklärt Axel Kühn. Luci Sanan, Leiterin von Cowshed Ventures, fügt hinzu: „Ich schätze seit langem die Ambitionen und die Innovationskraft von Tresor. Deutschland ist ein riesiger Markt mit enormem Potenzial, auf dem wir gemeinsam eine spannende neue Landschaft für Kreative, Marken und IP gestalten können.“

Cowshed hat in Großbritannien Formate im Digitalen für Marken wie Footasylum und BoohooMAN kreiert: Die YouTube-Serien „Locked In““und „Bad Bistro“ haben sechs bzw. vier Staffeln hervorgebracht. Man produziert darüber hinaus Creator Content, etwa „Inside“ für Sidemen Entertainment – ein Format, das auf YouTube gestartet ist, bevor es den Sprung zu Netflix schaffte. Tresor Productions wiederum hat zuletzt seine Aktivitäten im Bereich Digital First ausgebaut mit der deutschen Adaotion von „Hot Ones“. Die Serie, in 20 Folgen a 30 Minuten produziert und auf YouTube veröffentlicht, startete im Juli 2025 mit Uber Eats als Hauptsponsor und bisher 18 Millionen Aufrufen.