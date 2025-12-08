Ulrich Liebenow ist am Montag vom Rundfunkrat des MDR einstimmig als Betriebsdirektor wiedergewählt worden. Die vierte Amtszeit des Managers beginnt am 1. September - und endet bereits ein Jahr später am 31. August 2027. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Amtszeit Liebenows auf ein Jahr verkürzt wurde, der Betriebsdirektor verabschiedet sich in zwei Jahren voraussichtlich in den Ruhestand. Ulrich Liebenow ist bereits seit 2011 MDR-Betriebsdirektor.

Jetzt muss noch der MDR-Verwaltungsrat der Personalie zustimmen, das sollte aber nur noch eine Formalie sein. Schon sehr bald wird man sich im Sender mit der Frage beschäftigen müssen, wer den Posten ab Herbst 2027 übernimmt. Bis dahin herrscht nun aber erst einmal Klarheit. MDR-Intendant Ralf Ludwig lobte in einer Stellungnahme den "strategischen Weitblick", die "hohe Professionalität" und die "empathische Führungsstärke" von Liebenow.

Ralf Ludwig weiter: "Als Mitglied der Geschäftsleitung initiierte er im Rahmen der MDR-Strategieprozesse im Produktionsbereich grundlegende organisatorische Reformen und setzte entscheidende Modernisierungen um. Damit hat die Betriebsdirektion entscheidend dazu beigetragen, dass sich der MDR zu einem modernen crossmedialen Medienhaus weiterentwickelt hat. Zudem haben Ulrich Liebenow und seine Kolleginnen und Kollegen maßgeblichen Anteil an den Strukturreformprojekten im ARD-Verbund. Ich freue mich sehr, dass wir mit Ulrich Liebenow als Betriebsdirektor bis 2027 Kontinuität gewinnen."

MDR-Rundfunkratsvorsitzender Michael Ziche ergänzt: "Ulrich Liebenow leistet als Betriebsdirektor seit 2011 zuverlässige und überzeugende Arbeit. Unter seiner Leitung wurden Prozesse effizienter gestaltet, Innovationen eingeführt und verstetigt, ein professionelles Projektmanagement etabliert und die Betriebsdirektion konsequent auf ihren Dienstleistungsauftrag ausgerichtet. Für die hohe publizistische Qualität des MDR als regional verwurzelten Medienanbieter ist die Arbeit von Produktion und Technik genauso unverzichtbar wie die redaktionelle Arbeit."

Und MDR-Betriebsdirektor Ulrich Liebenow selbst erklärt: "Ich freue mich sehr über die erneute Berufung und danke dem Intendanten und dem MDR-Rundfunkrat für das Vertrauen. Und ich möchte mich ebenfalls bei meinen Kolleginnen und Kollegen in der Betriebsdirektion im MDR bedanken, die die Weiterentwicklung des MDR mit großem Engagement, hoher Professionalität und öffentlich-rechtlicher Leidenschaft vorantreiben. Wir haben sowohl im MDR als auch in der ARD viel erreicht, aber auch noch viel vor uns."

Ricklefs bleibt Fiction-Chefin im BR