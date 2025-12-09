Jimmy Kimmel wird auch weiterhin seine Late-Night-Show beim US-Fernsehsender ABC moderieren. Wie jetzt bekannt wurde, wurde der Vertrag mit dem Moderator um ein weiteres Jahr verlängert - Kimmel bleibt damit bis mindestens Mai 2027 auf Sendung. Eine Selbstverständlichkeit ist die Entscheidung nicht, schließlich hatte der zum Disney-Konzern gehörende Sender die Sendung "Jimmy Kimmel Live!" im September aufgrund staatlichen Drucks für einige Tage abgesetzt, weil es Kritik daran gab, wie sich Kimmel über den Mordanschlag auf den MAGA-Aktivisten Charlie Kirk geäußert hatte.

Nun also die Verlängerung. In seiner Show scherzte Kimmel am Montagabend, dass er US-Präsident Donald Trump "in dieser sensiblen Zeit" auf keinen Fall verärgern wolle, er aber eine Neuigkeit habe. "Unsere Show wurde bis Mai 2027 verlängert. Oder bis zum Ende der Welt – je nachdem, was zuerst eintritt", so der Moderator. Weiter scherzte er: "Ich habe lange darüber nachgedacht und beschlossen, dass ich weniger Zeit mit meiner Familie verbringen möchte, und so möchte ich unserem Publikum hier und zu Hause sagen: Ich fühle mich geehrt und bin dankbar, Teil Ihres Alltags zu sein. Ob nun abends im Bett oder morgens beim Zähneputzen."

Ungeachtet der jetzt angekündigten Vertragsverlängerung für Jimmy Kimmel steht das traditionelle Late-Night-Genre in den USA vor gewaltigen Herausforderungen - einerseits wegen des Wandels der Fernsehnutzung, die teure Produktionen für den späten Abend vor zunehmend wirtschaftliche Herausforderungen stellen, andererseits wegen des wachsenden politischen Drucks. Erst im Sommer hatte CBS angekündigt, die "Late Show" mit Stephen Colbert im kommenden Jahr einstellen zu wollen. Auch wenn der Sender eine "rein finanzielle Entscheidung" anführte, wurde das bevorstehende Aus auch als Einknicken vor Donald Trump gewertet, der immer wieder erklärt hatte, wie wenig er von Colbert hält.

Auch Jimmy Kimmel sah sich in der Vergangenheit immer wieder der Kritik des US-Präsidenten ausgesetzt. Als ABC die Show jüngst zeitweise absetzte, sprach Trump von einer "guten Nachrichten für Amerika".