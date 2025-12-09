Nutzerinnen und Nutzer von Zattoo in Deutschland können neuerdings direkt die Inhalte des ZDF-Streaming-Portals abrufen. Möglich macht das eine neue Direkt-Verlinkung von Zattoo zum ZDF-Angebot, mit der man "ein ebenso nahtloses wie komfortables Streaming-Erlebnis" schaffen will, wie es heißt. Erst vor wenigen Wochen hatte sich Zattoo bereits mit der ARD auf ein solches Modell geeinigt, das ProSiebenSat.1 mit seinem Streamer Joyn zuletzt hingegen ablehnte (DWDL.de berichtete).

Konkret ist es nun möglich, bei Zattoo mit einem Klick direkt zur gewünschten Sendung im ZDF-Streaming-Portal zu geöangen. Highlights und redaktionelle Empfehlungen werden darüber hinaus direkt auf der Zattoo-Startseite präsentiert; alle Inhalte sind zudem über die Suche auffindbar. Zum Start lässt sich das Angebot im Webbrowser sowie auf allen Apple-Geräten und auf sämtlichen Android-basierten Geräten - einschließlich Amazon Fire TV - nutzen.

© ZDF/Tim Thiel Florian Kumb

Zattoo-CEO Roger Elsener sieht in der Vereinbarung mit dem ZDF, nun einen weiteren "Meilenstein auf dem Weg, unseren Nutzerinnen und Nutzern alle ihre Lieblingsinhalte über eine Plattform bereitzustellen", wie er sagte. "Zattoo erfüllt damit in einer zunehmend komplexen Angebotslandschaft den Wunsch der Konsumenten nach Einfachheit und Übersichtlichkeit."