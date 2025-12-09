Netflix wird seine neue und von Gaumont produzierte Spionage-Thriller-Serie "Unfamiliar" am 5. Februar 2026 veröffentlichen, das hat der Streamingdienst jetzt bekanntgegeben. Passend dazu hat man nun auch die ersten Fotos veröffentlicht. Die Serie war einst unter dem Arbeitstitel "Bone Palace" bekannt, die Dreharbeiten starteten bereits vor über einem Jahr (DWDL.de berichtete). Die Drehbücher zur Serie stammen von Paul Coates, Kim Zimmermann und Alexander Seibt, während Lennart Ruff (Lead) und Philipp Leinemann die Regie übernommen haben. Als Creator und Headautor fungiert Paul Coates.

Und so beschreibt Netflix "Unfamiliar" inhaltlich: Die einstigen Top-Agenten Meret (Susanne Wolff) und Simon (Felix Kramer) betreiben mitten in Berlin ein geheimes Safe House. Als sie eines Tages von einer längst begraben geglaubten Bedrohung eingeholt werden, müssen sie sich plötzlich Auftragskillern, russischen Agenten, dem BND und gefährlichen Ex-Lovern stellen und dabei versuchen, ihre große Lebenslüge zu schützen, die sie alles kosten könnte: Ihre Familie, ihre Ehe und ihr Leben.

Neben Susanne Wolff und Felix Kramer sind in der Serie auch Samuel Finzi, Natalia Belitski, Andreas Pietschmann, Maja Bons, Genija Rykova, Henry Hübchen, Seyneb Saleh, Laurence Rupp, Sina Martens, Anand Batbileg Chuluunbaatar und Aaron Altaras zu sehen. Produziert wird das "wendungsreiche Katz- und Mausspiel" (O-Ton Netflix) von Gaumont, Produzent ist Andreas Bareiss. Als Executive Producer fungieren Sabine de Mardt, Paul Coates und Sidonie Dumas. Producer ist Lina Mareike Zopfs.