Kabel Eins hat unter dem Titel "Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden" ein neues Format angekündigt, dessen Titel den Inhalt schon ziemlich präzise beschreibt. Schauspieler Uwe Ochsenknecht ist als Moderator und Sprecher im Einsatz: Pro Folge geht es um drei bis vier Mordfälle, die von Ochsenknecht anmoderiert werden. Daraufhin wird der jeweilige Fall mit Hilfe von Reenactments nacherzählt. Dazu ordnen Experten das Handeln und die Perspektive der Täter und der Opfer kriminologisch und psychologisch ein.

Anders als man vermuten könnte, plant Kabel Eins aber nicht mit sieben Folgen - einer pro Todsünde. Stattdessen hat man fünf Ausgaben in Auftrag gegeben, produziert werden diese von Madame Zheng Production. Gezeigt wird das neue Format ab dem 9. Januar immer freitags ab 20:15 Uhr bei Kabel Eins. Der Sender bleibt dem Genre auf diesem Sendeplatz also treu: Aktuell ist in der Primetime am Freitagabend die True-Crime-Reihe "Mord unter Palmen" zu sehen, später setzt der Sender noch auf "Joe Bausch - Meine härtesten Fälle".

Im Januar wechselt Kabel Eins nun also nicht das Genre, sondern nur das Thema. Es geht dann um Habgier, Hochmut, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit. Jeder gezeigte Mordfall soll in "Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden" einer eben dieser Todsünden zugeordnet werden.