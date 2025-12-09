Im Herbst 2020 feierte die Dokuserie "Nachtstreife" ihre Premiere in der ARD-Mediathek und im SWR. Darin wurden Polizistinnen und Polizisten in Mainz bei ihren nächtlichen Einsätzen begleitet. Das Konzept: Es gibt keinen Off-Kommentar, lediglich die Beamtinnen und Beamten selbst kommentieren ihre Einsätze, was für authentische Einblicke sorgen soll.

Das Format erwies sich für die ARD als schöner Erfolg, sodass seither nicht nur drei weitere Staffeln aus Mainz gezeigt wurden, auch der NDR hat bereits eine Staffel aus Hamburg beigesteuert. Für 2026 kündigte jüngst zudem der HR einen Ableger in Frankfurt am Main an (DWDL.de berichtete). Und künftig gibt es noch einen vierten Schauplatz: Die Produktionsfirma Die Company LS Media GmbH im Auftrag des SWR diese Woche mit den Dreharbeiten für neue Folgen in Ludwigshafen begonnen.

Gezeigt werden sie als achte Staffel der Reihe - und wer nachgezählt hat, stellt fest: Bis zu deren Ausstrahlung ist es noch eine ganze Weiel hin. Denn im Februar steht erstmal die Veröffentlichung der sechsten Staffel auf dem Programm, die aus Hamburg stammt. Die siebte Staffel, die ebenfalls 2026 zu sehen sein wird, wurde in Mainz gedreht. Einen Termin für Staffel 8 hat der SWR noch nicht genannt.