© Zattoo/Nadine Stenzel Constanze Gilles

Tina Rodriguez übernimmt ab Januar 2026 als Chief Consumer Officer die strategische und operative Leitung des Direct-to-Consumer Geschäfts bei Zattoo, auch der Bereich Corporate Communications fällt künftig in ihren Zuständigkeitsbereich. In ihrer Rolle wird Rodriguez Teil des Managements von Zattoo und berichtet direkt an den CEO Roger Elsener. Manuel Egli, Director Direct-to-Consumer Schweiz, wird an Tina Rodriguez berichten.

© Zattoo Tina Rodriguez

Roger Elsener, CEO von Zattoo: "Das Consumer Geschäft ist für uns eine der zentralen strategischen Säulen von Zattoo. Ich freue mich, mit Tina Rodriguez eine ausgesprochen erfahrene Managerin im Zattoo-Team begrüssen zu dürfen, die den Consumer-Bereich strategisch und operativ vorantreiben und zu weiterem Wachstum führen wird. Gleichzeitig bedauere ich den Weggang von Constanze Gilles sehr. Wir haben Constanze sehr geschätzt als kompetente Führungskraft, verlässliche Partnerin in vielen strategischen Fragen und als Kollegin, die Zattoo mit klarem Blick, viel Energie und Optimismus mitgestaltet hat. Ich danke ihr von Herzen für ihre hervorragende Arbeit und ihren starken Einsatz und wünsche ihr für ihren weiteren persönlichen und beruflichen Weg alles Gute und viel Erfolg."

Und auch Constanze Gilles kommt in der Pressemitteilung von Zattoo noch einmal zu Wort. Sie sagt: "Nach bereichernden Jahren bei Zattoo schaue ich mit Stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben: mit neuen Produkten, Kampagnen und starken Partnerschaften und fortlaufenden Optimierungen für mehr Effizienz haben wir das Wachstum des Consumer Business vorangetrieben. Vielen Dank an das gesamte Team für Engagement und großartigen Zusammenhalt und an das Management für Vertrauen und Freiraum. Jetzt freue ich mich auf neue Herausforderungen – und wünsche Zattoo weiterhin viel Erfolg, Mut und Begeisterung."