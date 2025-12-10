Constanze Gilles © Zattoo/Nadine Stenzel Constanze Gilles
Personalrochade beim TV-Streamingdienst Zattoo: Constanze Gilles hat sich dazu entschieden, Zattoo zum 31. Dezember zu verlassen, um sich "neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen", wie das Unternehmen am Mittwoch mitgeteilt hat. Gilles, vor ihrer Zeit bei Zattoo unter anderem bei Joyn und Sky tätig, hat seit Juni 2022 das Konsumentengeschäft und seit Mitte 2025 zusätzlich den Bereich Corporate Communications verantwortet. In einer Pressemitteilung dankte man Gilles und bedauert ihr Ausscheiden, doch eine Nachfolgerin steht bereits in den Startlöchern.

Tina Rodriguez übernimmt ab Januar 2026 als Chief Consumer Officer die strategische und operative Leitung des Direct-to-Consumer Geschäfts bei Zattoo, auch der Bereich Corporate Communications fällt künftig in ihren Zuständigkeitsbereich. In ihrer Rolle wird Rodriguez Teil des Managements von Zattoo und berichtet direkt an den CEO Roger Elsener. Manuel Egli, Director Direct-to-Consumer Schweiz, wird an Tina Rodriguez berichten. 

Tina Rodriguez © Zattoo Tina Rodriguez
Rodriguez kommt von Liberty Global, wo sie zuletzt als Vice President Customer Experience tätig war. Davor arbeitete sie unter anderem als Vice President Entertainment und Senior Director Customer Engagement bei Sunrise und UPC Schweiz sowie Director Entertainment Products bei Unitymedia in Deutschland. Zu ihrem neuen Job sagt sie: "Zattoo setzt seit jeher Maßstäbe im digitalen Entertainment und gestaltet aktiv die Zukunft des Fernsehens. Die Marke weiter zu stärken und nachhaltiges Wachstum zu erzielen, das sind spannende Herausforderungen. Innovative Produktentwicklung und die konsequente Ausrichtung auf Nutzerbedürfnisse motivieren mich dabei besonders. [...]"

Roger Elsener, CEO von Zattoo: "Das Consumer Geschäft ist für uns eine der zentralen strategischen Säulen von Zattoo. Ich freue mich, mit Tina Rodriguez eine ausgesprochen erfahrene Managerin im Zattoo-Team begrüssen zu dürfen, die den Consumer-Bereich strategisch und operativ vorantreiben und zu weiterem Wachstum führen wird. Gleichzeitig bedauere ich den Weggang von Constanze Gilles sehr. Wir haben Constanze sehr geschätzt als kompetente Führungskraft, verlässliche Partnerin in vielen strategischen Fragen und als Kollegin, die Zattoo mit klarem Blick, viel Energie und Optimismus mitgestaltet hat. Ich danke ihr von Herzen für ihre hervorragende Arbeit und ihren starken Einsatz und wünsche ihr für ihren weiteren persönlichen und beruflichen Weg alles Gute und viel Erfolg."

Und auch Constanze Gilles kommt in der Pressemitteilung von Zattoo noch einmal zu Wort. Sie sagt: "Nach bereichernden Jahren bei Zattoo schaue ich mit Stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben: mit neuen Produkten, Kampagnen und starken Partnerschaften und fortlaufenden Optimierungen für mehr Effizienz haben wir das Wachstum des Consumer Business vorangetrieben. Vielen Dank an das gesamte Team für Engagement und großartigen Zusammenhalt und an das Management für Vertrauen und Freiraum. Jetzt freue ich mich auf neue Herausforderungen – und wünsche Zattoo weiterhin viel Erfolg, Mut und Begeisterung."