Übrig geblieben ist von "Galileo Big Pictures", das einst mehrere Abende im Jahr füllte, schon seit längerem nur noch der Rückblick auf die "Bilder des Jahres". Daran hält man auch zu diesem Jahreswechsel fest. Während die Sendung seit 2009 allerdings stets im Dezember lief - meist zwischen Weihnachten und Neujahr, im vergangenen Jahr schon Mitte Dezember - gibt's die Ausstrahlung diesmal erst am 1. Januar 2026.

Das bedeutet auch, dass "Galileo Big Pictures" erstmals nicht mehr in der Primetime zu sehen sein wird, sondern bereits am Vorabend. So startet die über dreistündige Sendung am 1. Januar um 17 Uhr bei ProSieben. In der Primetime läuft dann wie Anfang dieses Jahres schon "Joko & Klaas gegen ProSieben" mit einer "Neujahrsgala".

Zwischen den Jahren füllt ProSieben hingegen wenig einfallsreich mit einer Marathon-Programmierung der Harry-Potter-Filme. Zwischen dem 28. und 31. Dezember laufen alle acht Filme der Reihe in der Primetime - und an Silvester dann obendrein nochmal den ganzen Tag über. In den letzten Wochen lief auch schon jeden Samstag ein Harry-Potter-Film in Sat.1. Sie erzielten dort trotz der x-ten Wiederholung meist zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum.

Wer stattdessen lieber die "Herr der Ringe"-Filme sehen will, wird bei Kabel Eins fündig: Auch dort räumt man vom 28. bis 30. Dezember gleich drei Abende in Folge dafür frei.