Seit einigen Jahren baut RTL nun schon seine Krimi-Reihen aus - und mit gleich zwei neuen wird der Privatsender ins neue Jahr starten. Wie jetzt bekannt wurde, sollen "Haveltod - Ein Potsdams-Krimi" und "Einsatz Seeler - Ein Lübeck-Krimi" den neuen Reigen am "tödlichen Dienst-Tag" eröffnen.

Konkret wird "GZSZ"-Ikone Wolfgang Bahro am Dienstag, den 13. Januar um 20:15 Uhr erstmals als Profiler Armin Weber im "Haveltod"-Krimi ermitteln, produziert von UFA Fiction. An seiner Seite steht Felix Kreutzer als Kriminalhauptkommissar und Armins Sohn Gregor Weber. Eine Woche später folgt schließlich der erste Fall von "Einsatz Seeler" mit dem aus den ZDF-"Bergrettern" bekannten Sebastian Ströbel in der Hauptrolle. Er verkörpert in der neuen Reihe den Ex-Polizisten und Streetworker Eric Seeler, der zusammen mit Kommissarin Hannah Vogt (Friederike Linke) ermittelt. Produziert wird "Einsatz Seeler" von ndF Berlin.

Beide neuen Krimis sind zeitgleich zum TV-Start auch auf RTL+ abrufbar. Und weiterer Nachschub ist bereits angekündigt: So melden sich 2025 auch "Dünentod - Ein Nordsee-Krimi", "Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi", "Alpentod - Ein Bergland-Krimi" und "Morden auf Öd - Ein Insel-Krimi" im Programm von RTL zurück. Hierfür hat der Sender bislang aber noch keine konkreten Ausstrahlungstermine in Aussicht gestellt.

Mit dem "tödlichen Dienst-Tag" spricht RTL seit einigen Jahren nicht zuletzt ein älteres Publikum an. Die im vergangenen Frühjahr ausgestrahlten Krimis erzielten dann auch durchweg zweistellige Marktanteile beim Gesamtpublikum. Dabei legte vor allem die neue "Alpentod"-Reihe mit Veronica Ferres einen starken Start hin - dort schalteten mehr als drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.