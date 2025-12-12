Wechsel an der Spitze von RTL Hessen: Katrin Raap übernimmt zum 1. März 2026 die Geschäftsführung und folgt damit auf Eberhard Volk, der sich nach über 20 Jahren als Geschäftsführer verabschiedet, um sich mehr der Familie widmen zu können, wie das Unternehmen mitteilte. RTL Hessen sei für ihn "eine fantastische Reise mit großartigen Kolleginnen und Kollegen" gewesen, sagte Volk, der die Redaktionen in Frankfurt und Kassel immer als "journalistische Nachwuchsschmiede" gesehen hat, wie er betonte. "Viele Karrieren vor und hinter den Kameras der TV-Landschaft haben bei RTL Hessen begonnen. Darauf bin ich besonders stolz."

Eberhard Volk habe RTL Hessen "als starken, regional tief verankerten Standort aufgebaut, der mit einem redaktionell unabhängigen Regionalfenster den Themen der Region mit journalistisch hochwertigen wie verlässlichen Informationen Gehör verschafft und zugleich über die Sender und Plattformen von RTL national journalistische Impulse setzt", sagte Martin Gradl, Geschäftsführer RTL News und ntv.

Volks Nachfolgerin kennt sich im Konzern ebenfalls bestens aus. Schon seit 1997 ist Katrin Raap in verschiedenen Funktionen für RTL tätig, seit 2021 verantwortet die Volljuristin bei RTL News den Bereich Produktionsservices und Lizenzierung und ist Mitglied des Geschäftsführungsboards. Nun folgt also der Wechsel von Köln nach Hessen. Der Abschied falle ihr nicht leicht, sagte sie. "In den letzten fünf Jahren haben wir Herausforderungen gemeistert, echten Teamgeist gezeigt und dabei immer mit Herzblut und Professionalität den Anspruch verfolgt, den bestmöglichen Job abzuliefern. Die Zusammenarbeit mit so engagierten und konstruktiven Menschen war mir Ehre und Freude zugleich. Gleichzeitig blicke ich voller Vorfreude auf meine neue Position als Geschäftsführerin der RTL Hessen GmbH. Dieser Standort mit einem starken regionalen Fensterprogramm und einer verlässlichen Korrespondentenberichterstattung trägt maßgeblich zur Vielfalt unserer Medienlandschaft bei."

Gradl: "Katrin Raap hat über viele Jahre beeindruckend bewiesen, wie sie Teams mit Klarheit und Empathie führt. Sie wird mir und uns mit ihren frischen Impulsen, dem tiefen Verständnis für den Markt und ihrer Geschäftsführungserfahrung sehr fehlen. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass sie künftig an der Spitze von RTL Hessen stehen wird und auf unsere weiterhin enge Zusammenarbeit in der neuen Rolle."