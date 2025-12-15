© ZDF Studios

"Nach mehr als zehn bereichernden Jahren im Unternehmen ist es für mich an der Zeit, meine Schwerpunkte neu zu setzen", begründete Franke seinen Schritt. "Die Intensivierung meiner Rolle bei Intaglio Films führt zentrale Linien meiner bisherigen Arbeit zusammen und gibt mir gleichzeitig die Freiheit, mich auf die Themen auszurichten, die in den kommenden Jahren im Fokus meiner Arbeit stehen werden. Zugleich öffnet sie den Raum, neue Impulse in Bereichen zu setzen, die über das klassische Produktionsgeschäft hinausreichen."

"Unter seiner Führung hat sich unser fiktionales Geschäft erfolgreich weiterentwickelt", sagte Markus Schäfer, Sprecher der Geschäftsführung von ZDF Studios. "Ihm und seinem Team ist es gelungen, durch gezielte Investitionen in neue Inhalte sowie die Erschließung neuer Geschäftsfelder und Kunden das Geschäftsvolumen kontinuierlich zu steigern. Roberts Wunsch, sich nun wieder auf seine produzentischen Talente zu konzentrieren, respektieren wir. Wir freuen uns, dass er seine intensiven Kenntnisse und umfangreichen Erfahrungen zur Entwicklung und Finanzierung von internationalen fiktionalen Projekten auf die Intaglio Films GmbH fokussiert."

Die Leitung des Drama-Bereichs bei ZDF Studios übernimmt nun zunächst Tim Gerhartz interimistisch und zusätzlich zu seiner Gesamtleitung des Vertriebs als Chief Commercial Officer von ZDF Studios. Gerhartz ist nach seinem Abschied von Seven.One Media seit einigen Wochen wieder im Unternehmen tätig (DWDL.de berichtete).