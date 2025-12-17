Seit wenigen Wochen ist bekannt, dass Banijay seine Live-Aktivitäten in der frisch gegründeten Banijay Germany Live GmbH bündelt, die Geschäftsführung dieser Firma übernimmt Ingrid Langheld (DWDL.de berichtete). Wie Banijay nun bestätigt hat, wird Langheld im Zuge dessen ihren Posten bei der Kreativ- und Vermarktungsagentur Banijay Media räumen. Christian Nienaber, bislang schon Co-Geschäftsführer an der Seite von Langheld, führt das Unternehmen künftig alleine.

Die heutige Banijay Media Germany ist aus weiterentwickelten Vorgängerstrukturen entstanden und trägt seit 2023 ihren aktuellen Namen. Seit über zwei Jahrzehnten verantwortete Ingrid Langheld dort die Bündelung von Konzeption, Produktion und Vermarktung von Entertainment-Content und Marken der Banijay Gruppe in Deutschland. Nienaber stieg 2024 in die Geschäftsführung ein, seither führten die beiden das Unternehmen im Doppel.

Zum Portfolio von Banijay Media Germany gehören Branded-Entertainment-Projekte, Social-First-Formate und crossmediale Kampagnen. Mit "myspass" betreibt Banijay Media außerdem ein reichweitenstarkes Comedy- und Light-Entertainment-Netzwerk. Darüber hinaus gehört mit myshow.de eine TV-Ticket-Plattform zum Portfolio.

Marcus Wolter, CEO und Co-Founder Banijay Germany, sagt: "Ingrid Langheld hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten entscheidend dazu beigetragen, die Vermarktung von Rechten und Inhalten sowie die digitalen Auswertungen innerhalb der Gruppe neu zu denken: von der ersten offiziell genehmigten Produktplatzierung im deutschen Fernsehen über neue Lizenz- und Merchandisingmodelle bis zum erfolgreichen Aufbau von myspass. Ich freue mich, dass sie diese Erfahrung nun in den Ausbau unseres Live-Geschäfts einbringt. Mit Christian Nienaber haben wir einen stark vernetzten Vermarktungsprofi, der Marken, Entertainment und digitale Kommunikation mit viel Erfahrung zusammenführt und Banijay Media Germany weiter stärkt."

Ingrid Langheld sagt zu ihrem Wechsel: "Die heutige Banijay Media ist über viele Jahre aus unterschiedlichen,weiterentwickelten Strukturen gewachsen und war über zwei Jahrzehnte mein Herzensprojekt – von den frühen Ideen eines Fernsehens für das Internet bis hin zu großen Branded-Entertainment-Projekten, den jüngsten Stromberg- Kampagnen und der Vermarktung des neuen Kinofilms. Dass wir für eine Markenintegration in die Stromberg-Serie 2012 sogar einen Cannes Lions gewinnen konnten, gehört für mich zu den besonderen Momenten dieser Zeit. Ich bin stolz darauf, wie sich dieser Bereich entwickelt hat und dankbar für die Menschen, die diesen Weg mit mir gegangen sind. Jetzt freue ich mich darauf, mit derselben Leidenschaft das Live-Geschäft der Banijay Germany weiter auszubauen."

Und Christian Nienaber ergänzt: "Banijay Media steht für kreative Markenkommunikation, die Entertainment, Creator und digitales Storytelling verbindet. Ingrid hat diese Entwicklung entscheidend mitgeprägt und ich bin ihr für die Zusammenarbeit sehr dankbar. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen und Banijay Media als innovativen Treiber der medialen Transformation positionieren. Unser Ziel ist es, das Unternehmen als kreativen und leistungsstarken Partner im Werbe- und Bewegtbildmarkt weiterzuentwickeln und die Zukunft der Medien aktiv mitzugestalten."